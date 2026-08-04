Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/8 cảnh báo rằng Iran đang có "cơ hội cuối cùng" để đạt được một thỏa thuận có lợi với Mỹ, nhấn mạnh rằng ông đã hủy kế hoạch tấn công vào cuối tuần theo đề nghị của các đồng minh Vùng Vịnh.

"Giới chức Iran là những người 'hai mặt', họ đã đề nghị đàm phán, nhưng sau đó lại tuyên bố không có bất kỳ cuộc thảo luận nào diễn ra. Nhiều quốc gia đã gọi cho tôi. Tất cả đều muốn dành cho tiến trình đàm phán một cơ hội cuối cùng. Đây là cơ hội cuối cùng", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Khi được hỏi điều gì khác biệt so với những lần trước, khi ông cũng từng hủy kế hoạch tấn công Iran, Tổng thống Trump trả lời: "Tôi muốn trao cho họ cơ hội cuối cùng trước khi tiến hành xử trảm".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng ông không chịu bất kỳ sức ép nào về thời gian trong các cuộc đàm phán với Tehran, đồng thời kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ được mở cửa lại trong tuần này.

"Nếu chúng tôi thực hiện cuộc tấn công vào cuối tuần, về cơ bản sẽ chẳng còn lại thứ gì. Nếu có cơ hội để nhiều người được sống, tôi muốn trao cơ hội đó. Vì vậy, tôi không chịu bất kỳ áp lực nào về thời gian. Như các bạn biết, tôi không phải là người đang tranh cử", ông Trump nói.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Tehran hiện không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington. Cùng ngày 3/8, giới chức Pakistan cũng tiết lộ rằng hiện chưa có thời gian hay địa điểm cụ thể nào được thống nhất cho các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Tehran và Washington.

Theo truyền thông địa phương, Pakistan và Qatar vẫn đang duy trì liên lạc với Mỹ và Iran nhằm thống nhất thời gian và địa điểm cho các cuộc đàm phán trong tương lai nếu điều kiện cho phép. Islamabad và Doha được xem là hai địa điểm có khả năng đăng cai các cuộc đối thoại.