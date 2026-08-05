Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/8 cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiến triển tích cực, bất chấp những tuyên bố phủ nhận của chính quyền Tehran.

"Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất tốt. Tôi hiểu là Iran không thích thừa nhận vấn đề này, nhưng điều quan trọng nhất là hành động thực tế. Họ muốn đạt được một thỏa thuận, chúng ta sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra, tôi có rất nhiều thời gian", ông Trump nói với Fox News.

Cũng theo Tổng thống Trump, Iran sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công quy mô lớn nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận bao gồm điều khoản yêu cầu Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân và mở cửa eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Eo biển cũng Hormuz cũng sẽ sớm mở cửa trở lại, hoặc họ sẽ phải chịu những đòn giáng mạnh. Chúng tôi đã chuẩn bị cho một chiến dịch lớn nhất kể từ Thế chiến II, nhưng hy vọng là sẽ không phải triển khai chúng", ông Trump nói.

Khi được hỏi về thời điểm mà Washington và Tehran có thể đạt được thỏa thuận, Tổng thống Trump trả lời: "Chúng ta sẽ biết kết quả trong vòng 48 giờ tới".

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng nhận định rằng một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran có thể được ký kết "ngay trong hôm nay hoặc ngày mai".

Theo nguồn tin của Axios, chính phủ Mỹ đang chuẩn bị công bố các thỏa thuận tạm thời với Iran và Oman liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz trong ngày 5/8. Thỏa thuận được cho là sẽ kéo dài 60 ngày, quy định các tàu di chuyển vào Vịnh Ba Tư sẽ đi qua vùng lãnh hải của Iran, trong khi các tàu rời Vịnh Ba Tư sẽ đi qua vùng biển của Oman với sự phối hợp của Tehran.