Ông Trump đã cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bước lên sân khấu trao giải tại sân vận động MetLife sáng 20/7.

Ông Trump và Chủ tịch FIFA trao cúp cho đội vô địch. Video: Fox News

Sau khi trao huy chương cho các cầu thủ của đội Tây Ban Nha và đội Argentina, ông Trump đã trao chiếc cúp vô địch cho đội trưởng Tây Ban Nha Rodri.

Trong trận chung kết vừa diễn ra lúc sáng sớm nay (20/7 theo giờ Việt Nam), đội Tây Ban Nha đã đánh bại đội Argentina với tỷ số 1-0.

Ông Trump trao huy chương cho các cầu thủ đội Argentina. Video: Clash Report

Ông Trump đã trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tham dự một trận chung kết FIFA World Cup được tổ chức trên đất Mỹ. Trước trận đấu, ông ca ngợi giải đấu với thể thức mở rộng lên 48 đội là một thành công lớn, đồng thời tuyên bố Mỹ đã trở thành “một quốc gia của bóng đá”.

Dù không đưa ra dự đoán chính thức về kết quả trận đấu, ông Trump dường như nghiêng về phía Argentina. “Tôi sẽ không chọn bên nào nhưng rất khó để đặt cược chống lại Messi. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời,” ông nói với Fox Sports, đồng thời cho biết bản thân “luôn yêu mến” cả Lionel Messi và đối thủ lâu năm của cầu thủ này là Cristiano Ronaldo.