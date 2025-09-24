Video: Southern Metropolis Daily/Haokan

Đoạn video do trang Haokan Baidu đăng tải sáng 24/9 cho thấy, một nhân chứng có mặt tại sảnh khách sạn Fullerton Ocean Park ở đặc khu Hong Kong của Trung Quốc đã ghi lại khoảnh khắc sóng biển dễ dàng đập vỡ cửa ra vào của khách sạn và nước tràn vào trong tòa nhà. Dù các khung cửa đã được gia cố thêm nhiều thanh thép, nhưng vẫn không đủ để chống chọi áp lực từ nước biển kèm gió giật do bão Ragasa.

Khoảnh khắc nước biển tràn vào sảnh khách sạn. Ảnh: Southern Metropolis Daily/Haokan

Việc nước biển tràn như lũ quét vào sảnh tầng 1 của khách sạn đã khiến nhiều người có mặt bất ngờ. Dòng nước nhanh chóng quật ngã một số người và cuốn họ đi vài mét, đồng thời gây ra hoảng loạn cho nhiều người khác. Rất may, không có ai thiệt mạng trong vụ việc.

Theo thông tin từ các cơ quan khí tượng Trung Quốc, bão Ragasa sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông trong chiều tối nay (24/9). Các chuyên gia dự báo, bão sẽ đổ bộ trong khoảng từ khu vực Đài Sơn đến thành phố Trạm Giang thuộc tỉnh Quảng Đông.