Video: CCTV 13

Thông tin do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) và Nhật báo Hàng Châu đăng tải cho thấy, Cơ quan phụ trách hàng không của đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) hôm 23/9 đã điều động một máy bay Challenger 605 thực hiện nhiệm vụ áp sát siêu bão Ragasa để thu thập dữ liệu thời tiết.

Nhằm thu thập số liệu và thông tin về thiên tai một cách chính xác hơn, kíp phi công đã điều khiển máy bay áp sát mắt siêu bão Ragasa và ghi lại hình ảnh về cấu trúc bên trong mắt bão. Do những điều kiện khách quan nên các chuyên gia có mặt trên máy bay chỉ có thể chụp được một phần mắt bão.

Hình ảnh một phần mắt siêu bão Ragasa. Ảnh: CCTV 13

Trả lời phỏng vấn tờ Nhật báo Hàng Châu, chuyên gia Lữ Tâm Diễm làm việc tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, siêu bão Ragasa dự kiến sẽ đổ bộ vào vùng ven biển tỉnh Quảng Đông trong khoảng chiều tối 24/9. “Trước mắt, bão Ragasa vẫn ở cấp độ siêu bão. Theo bản đồ mây chụp từ vệ tinh, hoàn lưu bão có thể gây ảnh hưởng đến các vùng ven biển khác của Trung Quốc như Phúc Kiến hoặc Chiết Giang”, chuyên gia Lữ nói.