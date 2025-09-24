Video: Qingfeng Xia/Haokan

Trang China News dẫn thông tin từ các cơ quan truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, hoàn lưu của siêu bão Ragasa hôm 23/9 đã gây ra hiện tượng mưa lớn ở huyện Hoa Liên.

Đến 14h30 chiều cùng ngày, một vụ vỡ đê đã xảy ra tại khu vực sông Mã Thái An chảy qua huyện Hoa Liên, khiến nước lũ tràn bờ. Dòng nước lũ và đất cát lập tức tràn vào thị trấn Quang Phục gần đó. Do tai họa bất ngờ ập đến nên người dân thị trấn không kịp sơ tán.

Nước lũ tràn vào thị trấn Quang Phục, Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Qingfeng Xia/Haokan

Trong đoạn video do kênh Qingfeng Xia đăng trên trang web Haokan của Trung Quốc, khi tràn vào thị trấn Quang Phục, nước lũ đã nhanh chóng nhấn chìm tầng một của nhiều tòa nhà. Cuối đoạn video, nhân chứng đã ghi lại khoảnh khắc một xe tải quân dụng bị nước lũ cuốn đi.

Sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng huyện Hoa Liên đã nhanh chóng điều động nhiều đội cứu hộ tới thị trấn Quang Phục để tiến hành công tác giải cứu. Tính tới 7h giờ địa phương sáng nay (24/9), lực lượng cứu hộ ghi nhận, thiên tai đã cướp đi sinh mạng của 14 nạn nhân, khiến 38 người bị thương và nhiều trường hợp vẫn còn mất tích.