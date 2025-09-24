Theo CNA, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tối 23/9 cho biết, siêu bão Ragasa hiện đã suy yếu đôi chút xuống cấp 16, và sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển phía tây Quảng Đông từ trưa đến tối ngày 24/9.

"Ragasa có nhiều điểm tương đồng với siêu bão Mangkhut trước đây, với phạm vi ảnh hưởng rộng và di chuyển ổn định. Dưới tác động của bão, các vùng biển cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ lốc xoáy, mưa lớn và triều cường", truyền thông Trung Quốc cho biết.

Tính đến hiện tại, chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 1,04 triệu người tại tỉnh Quảng Đông đến các điểm trú ẩn an toàn để ứng phó với ảnh hưởng của bão. Bên cạnh đó, hơn 80.000 tàu cá hiện đã được neo đậu chắc chắn và các nhân viên làm việc tại giàn khoan ngoài biển cũng đã được đưa về đất liền.

Khung cảnh tại Đài Loan (Trung Quốc) sau khi bão Ragasa quét qua. Ảnh: Focus Taiwan

Theo Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông, khoảng 38.000 lính cứu hỏa và hơn 5.700 xe chữa cháy đã được huy động để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Các mặt hàng dự trữ cần thiết cũng đã được chính quyền trung ương chuyển tới cho Quảng Đông, bao gồm lều, giường gấp, chăn, đèn cứu hộ và bộ dụng cụ khẩn cấp.

Trước đó, bão Ragasa cũng đã đi qua Đài Loan, khiến hơn 7.600 người đã phải sơ tán và làm một thị trấn ở tỉnh Hoa Liên bị ngập lụt. Trên khắp hòn đảo, tình trạng mưa lớn vẫn đang xảy ra, gây ra nhiều khó khăn cho người dân.