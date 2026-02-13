Ảnh minh họa: SCMP

Báo South China Morning Post dẫn lời Bai - mẹ cô bé cho hay, con gái cô bắt đầu dùng tiền mừng tuổi để mua vàng trong 3 năm liên tiếp, từ năm 2023. Người mẹ này cho rằng vàng dễ bảo quản hơn tiền mặt.

Bai tiết lộ, con gái cô đã mua được khoảng 30gr vàng và bé dự định sẽ mua thêm. Trên mạng xã hội, bé gái này được đặt những biệt danh như “thiên tài”, “nhà đầu tư may mắn” và “cô gái du hành ngược thời gian”. Một số người dùng internet đã hài hước hỏi Bai về bước đầu tư tiếp theo của con gái cô.

Đáp lại, Bai nói đùa: “Để tôi hỏi con gái tôi xem nó có thể dự đoán được cơn sốt vàng tiếp theo không”. Bai thừa nhận con gái là một nhà đầu tư giỏi hơn cô và bày tỏ sự tiếc nuối vì đã không làm theo con gái khi giá vàng phải chăng hơn.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Bai cho biết, con gái cô thường nhận được khoảng 4.000 NDT (580 USD) tiền lì xì mỗi năm. Khi cô bé 10 tuổi mua vàng lần đầu, giá một gram khoảng 460 nhân dân tệ (66 USD). Tính đến tháng 2 năm nay, giá đã tăng vọt lên 1.100 NDT một gram.

Trong năm qua, giá vàng ở Trung Quốc đã tăng vọt, được cho là tăng khoảng 60%, với mức tăng thêm gần 30% trong tháng đầu tiên của năm nay.

Theo các nhà phân tích, vàng tăng giá do nhiều yếu tố, bao gồm căng thẳng địa chính trị, các mối đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump và việc các ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng thỏi.

Ngày 30/1, giá vàng đã giảm mạnh hơn 9%, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ năm 1983. Sự sụt giảm này đã khiến nhiều người Trung Quốc đổ xô đến các cửa hàng vàng.