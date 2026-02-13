Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Facebook nhân vật

Trong bài trả lời phỏng vấn với tạp chí The Atlantic được đăng tải ngày 12/2, ông Zelensky nhấn mạnh bất kỳ giải pháp nào để chấm dứt xung đột cũng phải đảm bảo một nền hòa bình lâu dài, có phẩm giá và các đảm bảo an ninh rõ ràng để ngăn Nga tấn công trở lại.

Người đứng đầu Ukraine nói thêm, nước này không phải là trở ngại cho hòa bình và Kiev đã cố gắng thể hiện thiện chí đàm phán bằng cách ủng hộ các đề xuất của Mỹ nhằm thúc đẩy các cuộc thương thuyết. “Chiến thuật mà chúng tôi chọn là để người Mỹ không nghĩ rằng chúng tôi muốn tiếp tục xung đột. Đó là lý do tại sao chúng tôi ủng hộ các đề xuất của họ dưới bất kỳ hình thức nào giúp đẩy nhanh tiến độ đàm phán”.

Tổng thống Zelensky đồng thời cho hay, ông sẽ không chấp nhận bất cứ thỏa thuận nào có thể tổn hại tới Ukraine.

Khi được yêu cầu về đánh giá tình hình chiến sự, ông Zelensky khẳng định rằng Ukraine không thua và nhấn mạnh việc nước này sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình không nên bị nhầm lẫn với sự sẵn sàng chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào, đặc biệt là một thỏa thuận tồi.

Người đứng đầu Ukraine cho biết, yêu cầu cốt lõi của Ukraine vẫn không thay đổi. Đó là được Mỹ và châu Âu đảm bảo an ninh một khi lệnh ngừng bắn được thực hiện, nếu không việc đó chỉ cho phép Nga tập hợp lại lực lượng và tấn công trở lại.

Ông thừa nhận tiến trình về những đảm bảo này đã bị chậm trễ vì những yêu cầu cơ bản vẫn chưa được giải đáp và những phản hồi của Mỹ cho đến nay quá mơ hồ để có thể chấp nhận. “Chúng ta cần tất cả những điều này được viết ra rõ ràng”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cũng đề cập đến vấn đề bầu cử. “Không có ai đang bám víu vào quyền lực. Tôi sẵn sàng cho bầu cử. Tuy nhiên, để làm được điều đó, chúng ta cần an ninh, đảm bảo an ninh, một lệnh ngừng bắn”, ông nói.

Các phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh đàm phán giữa Ukraine, Nga và Mỹ dường như đang bị đình trệ trong những ngày gần đây do sự không chắc chắn về việc Nga có tham gia hay không.