Nga tấn công trung tâm huấn luyện biệt kích của Ukraine. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/6 cho biết thêm, quân đội cũng tấn công các doanh trại và kho chứa xuồng không người lái của Ukraine trong một loạt các cuộc "tấn công chính xác cao".

Theo RT, một video ngắn do bộ này công bố cho thấy một số tòa nhà một tầng bị bao phủ bởi những cột khói dày đặc, mặt đất gần đó vẫn đang bốc cháy. Đoạn clip cũng bao gồm một cuộc tấn công thành công vào một trong các mục tiêu, gây ra một vụ nổ lớn.

Theo tuyên bố được đăng tải trên Telegram ngày 28/6, quân đội Nga đã sử dụng một số máy bay không người lái Geran để tấn công mục tiêu ở chế độ "tự dẫn đường". Bộ này không bình luận về mức độ thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra.

Cuộc không kích trên diễn ra trong bối cảnh quân Nga tiếp tục tấn công mạnh ở tiền tuyến. Lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát làng Novoselovka ở vùng Zaporozhye và làng Pisantsy ở vùng Dnepropetrovsk bằng cách đánh bật quân Ukraine khỏi các vị trí phòng thủ kiên cố.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã mất hàng chục binh sĩ cũng như gần chục xe bọc thép và hơn 40 máy bay không người lái tấn công hạng nặng trong hai chiến dịch.