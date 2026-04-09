Chuyên trang quân sự Mil.in.ua đưa tin các đơn vị điều khiển UAV thuộc Trung tâm Hệ thống không người lái số 1 của Kiev hôm 5/4 đã tiến hành chiến dịch tập kích sân bay Donetsk ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Vào thời điểm cuộc tấn công diễn ra, các phương tiện cơ giới của Nga đang chuẩn bị phóng UAV cảm tử Shahed.

“Các binh sĩ Nga khi đó sử dụng vũ khí cầm tay để bắn hạ UAV nhưng không thành công. Loại UAV mà Ukraine dùng trong cuộc tập kích là FP-2 do công ty Fire Point sản xuất”, nguồn tin của quân đội Ukraine cho hay.

UAV của Ukraine tấn công khí tài Nga ở sân bay Donetsk.

Theo Mil.in.ua, quân Nga từ lâu đã dùng sân bay Donetsk làm kho cất giữ kiêm bãi phóng UAV cảm tử Shahed. Để đối phó tình trạng các lực lượng Kiev thường xuyên tổ chức các cuộc tấn công vào hạ tầng quân sự quan trọng này, quân Nga đã cho triển khai nhiều biện pháp phòng thủ mới tại đây.