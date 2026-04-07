Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Theo hãng thông tấn TASS, đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy thiết bị bay của nước này đang áp sát một số FPV của Ukraine trên bầu trời tỉnh Kharkiv. Trên thiết bị bay của Nga có một vật thể như chiếc que và ở đầu que có gắn các sợi tổng hợp. Khi tiếp cận FPV của đối phương, thiết bị này sẽ để những sợi tổng hợp cuốn vào cánh quạt của FPV gây mất thăng bằng và rơi xuống đất.

FPV Ukraine rơi sau khi cánh quạt bị kẹt. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

“Thông qua hình ảnh khách quan thu được trong thời gian thực, các đơn vị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 27 thuộc Cụm quân phía Tây (Nga) đã phát hiện nhiều FPV trinh sát của Ukraine và vô hiệu hóa chúng bằng cách khiến các cánh quạt bị mắc kẹt. Cách thức này không chỉ giúp chúng tôi vô hiệu hóa, mà còn thu được thiết bị đối phương với tình trạng hư hại tối thiểu”, quân Nga cho hay.

Hiện các lực lượng Ukraine chưa bình luận về nội dung đoạn video trên.