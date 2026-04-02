Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/4 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng hệ thống pháo TOS-1A Solntsepek để tập kích nhiều cứ điểm Ukraine ở tiền tuyến Zaporizhzhia.

"Đơn vị trinh sát thuộc nhóm tác chiến Vostok đã phát hiện ra các cứ điểm và vị trí tập trung nhân lực của Ukraine, ngay cả khi chúng được ngụy trang trong các tòa nhà cao tầng và một khu rừng. Sau khi xác định rõ tọa độ, hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A đã được triển khai để tấn công toàn bộ mục tiêu", phía Nga cho biết.

Báo cáo sơ bộ tiết lộ hàng loạt cứ điểm và công trình công sự của Ukraine đã bị phá hủy trong chiến dịch tập kích. Hoạt động của hệ thống TOS-1A được cho đã làm gián đoạn việc tập trung lực lượng Kiev tại Zaporizhzhia.

TOS-1A Solntsepyok là pháo phản lực nhiệt áp được Nga đưa vào biên chế hoạt động từ năm 2003 và là bản cải tiến của mẫu TOS-1 có từ thời Liên Xô. Hệ thống này sử dụng chung khung gầm với xe tăng T-72, có tổng trọng lượng đạt 44,3 tấn; dài 7,3m; rộng 3,6m và cao 3,07m. TOS-1A có tốc độ bắn 24 viên trong 12 giây và tốc độ di chuyển tối đa 60 km/h, qua đó tạo ra sự linh hoạt trên tiền tuyến.

TOS-1A dùng tên lửa có đường kính 220mm. Khi tên lửa này phát nổ, khối hóa chất gây cháy nặng 45kg ở phần đầu tên lửa sẽ bung ra trong phạm vi giới hạn. Những chất này sẽ đốt cháy trong chớp mắt toàn bộ oxy trong không gian hẹp với nhiệt độ lên tới 1.000°C, đủ để tiêu diệt bộ binh của đối phương đang ẩn nấp trong các công sự, hầm ngầm hoặc hang động.