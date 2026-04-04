Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 3/4 cho thấy hai quân nhân đang vác hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Kornet đến vị trí khai hỏa ở tiền tuyến Kupiansk tại tỉnh Kharkiv thuộc đông bắc Ukraine. Sau khi lắp xong bệ phóng tên lửa, xạ thủ Nga thông qua kính ngắm đã xác định mục tiêu là một kho đạn dã chiến của quân đối phương và khai hỏa tên lửa.

Nhờ có hệ thống điều khiển laser bán tự động SACLOS, tên lửa Kornet đã bắn trúng mục tiêu khiến cho kho đạn Ukraine phát nổ. “Tên lửa mang đầu nổ nhiệt áp đã đánh trúng kho đạn nằm cách nơi khai hỏa 5km”, trích đoạn thông cáo của quân Nga viết.

Hiện các lực lượng Ukraine chưa bình luận về đoạn video được phía Nga công bố.

Theo chuyên trang quân sự WeaponSystems, Kornet là tên lửa chống tăng do Phòng Thiết kế công cụ KBP của Nga phát triển vào cuối thập niên 1990.

Đạn tên lửa 9M133 của Kornet có trọng lượng 29kg; chiều dài 1,2m; đường kính thân 152mm và sải cánh 460mm. Tên lửa Kornet sử dụng đầu đạn nổ lại (Tandem), tức sau khi liều thứ nhất ở đầu tên lửa phát nổ khiến giáp ERA lắp trên xe tăng tại chỗ đó mất tác dụng phòng vệ, liều nổ thứ hai của đạn sẽ bắn vào phần giáp xe tăng không còn được che chắn và khiến cho xe tăng đối phương hư hại nặng. Nhiều cuộc thử nghiệm của quân đội Nga cho thấy, liều nổ thứ hai của Kornet đủ khả năng xuyên qua 1-1,2m thép đồng nhất.

Ngoài loại đạn chứa đầu nổ tandem chống tăng, các chuyên gia quân sự Nga cũng nghiên cứu mẫu 9M133F-1 mang đầu nổ nhiệt áp để vô hiệu hóa binh sĩ đối phương ẩn nấp bên trong các công sự hoặc lô cốt.