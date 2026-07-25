Video: RT

Đoạn video do hãng thông tấn RT chia sẻ hôm 23/7 cho thấy các binh sĩ thuộc Cụm quân Vostok của Nga đang điều khiển UAV tấn công vào một loạt xe bọc thép và phương tiện quân sự hạng nhẹ của đối phương tại mặt trận Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine, trong đó có 1 xe bọc thép HMMWV do Mỹ viện trợ.

UAV Nga áp sát và lao vào xe HMMWV của Ukraine. Ảnh: RT

“Quân Ukraine sử dụng các xe bọc thép để đưa binh sĩ lên tuyến đầu. Các quân nhân Nga đã phá hủy 5 xe chiến đấu và 7 xe bọc thép khác”, RT cho hay.

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Theo số liệu thống kê do trang quân sự Militarnyi công bố hồi tháng 2/2025, quân đội Ukraine lúc đó sở hữu khoảng 5.000 xe HMMWV nhận từ Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây khác. Những khí tài này thường được sử dụng trong các nhiệm vụ tác chiến hoặc hậu cần. Trong một số trường hợp, xe HMMWV được các kỹ sư quân sự Ukraine cải tiến thành các phiên bản pháo phản lực phóng loạt hoặc bệ phóng tên lửa phòng không.