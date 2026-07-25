Video: Defence/Cục Thống kê Nhà nước Ukraine

Chuyên trang quân sự Defence đưa tin, các đơn vị điều khiển hệ thống không người lái thuộc Lữ đoàn Phoenix của quân đội Ukraine vừa qua đã phá hủy một hệ thống tên lửa Buk-M3 tại tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.

Thông cáo từ quân đội Ukraine tiết lộ, xe Buk-M3 bị máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cảm tử tấn công khi đang hành quân khiến kíp lái của Nga không có thời gian để phản ứng. Cuộc tập kích được thực hiện chỉ bởi một chiếc FPV “đã chứng minh khả năng của Ukraine trong việc sử dụng các thiết bị không người lái rẻ tiền phá hủy một trong những khí tài quân sự tiên tiến nhất của Nga”.

FPV Ukraine lao vào xe Buk-M3 của Nga. Ảnh: Defence/Cục Thống kê Nhà nước Ukraine

Theo thông tin do trang Defence và kênh United24 của Ukraine đăng tải, Buk-M3 có giá khoảng 50 triệu USD/hệ thống.

Hiện quân đội Nga chưa bình luận về đoạn video do phía Ukraine công bố.