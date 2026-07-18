Video: Oleksandr Pivnenko/Telegram

Chuyên trang quân sự Defence dẫn bài đăng trên mạng Telegram đêm 16/7 của chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine Oleksandr Pivnenko viết: “Cuộc tấn công được các quân nhân của Trung tâm đặc nhiệm Omega thực hiện ngay khi chiếc Su-24 của đối phương đang chuẩn bị tiến hành một cuộc không kích nhằm vào Ukraine. Các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) được điều khiển bởi lực lượng Omega đã thực hiện 2 cuộc tấn công và ngăn khí tài của Nga cất cánh”.

Theo ông Pivnenko, chiếc FPV cảm tử thứ nhất đã đánh trúng phần mũi của cường kích trong khi FPV còn lại đã tấn công vào nơi đặt thùng nhiên liệu. Hai đòn tấn công trên đã phá hủy chiếc máy bay.

Chiếc FPV Ukraine lao vào cường kích Su-24 của Nga. Ảnh: Oleksandr Pivnenko/Telegram

Hiện quân Nga chưa bình luận về đoạn video do chỉ huy Ukraine Oleksandr Pivnenko đăng tải.

Trang web quân sự Army Recognition cho hay, Su-24 là mẫu máy bay cường kích được Tập đoàn hàng không Sukhoi phát triển trong thập niên 1960 và chính thức đưa vào biên chế quân đội Liên Xô vào năm 1974.

Cường kích Su-24. Ảnh: TASS

Su-24 dài 22,53m; chiều rộng sải cánh khi xòe và khi cụp lần lượt là 17,64m và 10,37m; cao 6,19m. Trọng lượng rỗng và tối đa khi cất cánh của Su-24 lần lượt là 22,3 tấn và 43,7 tấn. Kíp lái gồm 2 người.

Su-24 sử dụng 2 động cơ Lyulka AL-21F-3A với lực đẩy đạt 75 Kilo Newton (kN), nhờ vậy máy bay này có thể đạt tốc độ bay tối đa lên tới 1.654 km/h.

Về vũ khí, Su-24 được trang bị một pháo 6 nòng GSh-6-23 cỡ nòng 23mm với cơ số 500 viên đạn. Thân và cánh máy bay được trang bị 9 giá treo có thể mang 8 tấn vũ khí, từ các tên lửa không đối không như R-60, R-73 cho tới các loại bom thường hoặc vũ khí dẫn đường chính xác cao.