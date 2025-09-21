Cụ thể, theo thống kê của Bộ GD-ĐT, Khối ngành III (Kinh doanh và quản lý, Pháp luật) có quy mô đào tạo tiến sĩ lớn nhất 3 năm qua, với số lượng người học tăng đều qua từng năm. Riêng trong năm học 2024-2025, có hơn 3.297 nghiên cứu sinh theo học khối này.

Xếp thứ hai là Khối ngành VII (Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã hội, Khách sạn-du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh quốc phòng) với quy mô 2.822 nghiên cứu sinh trong năm học 2024-2025.

Xếp thứ ba là Khối ngành V (Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y) với quy mô hơn 2.714 nghiên cứu sinh năm học 2024-2025.

Ngược lại, Khối ngành II (Nghệ thuật) có quy mô đào tạo tiến sĩ nhỏ nhất năm học 2024-2025 (với 80 nghiên cứu sinh) và cũng là khối nhỏ nhất trong 3 năm qua.

Thứ tự này cũng tương tự ở bậc đào tạo thạc sĩ. Cụ thể, Khối ngành III (Kinh doanh và quản lý, Pháp luật) có quy mô đào tạo thạc sĩ lớn nhất nhất năm học 2024-2025 và cũng trong 3 năm qua, với số lượng người học tăng dần qua các năm. Riêng trong năm học 2024-2025, có 37.043 học viên theo học khối này.

Lần lượt xếp thứ hai và thứ ba về quy mô là Khối ngành VII và V với số học viên theo học tương ứng là 25.237 và 19.875.

Ở chiều ngược lại, Khối ngành II (Nghệ thuật) cũng có quy mô đào tạo thạc sĩ nhỏ nhất năm học 2024-2025 và cũng nhỏ nhất trong 3 năm qua.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm học 2024-2025, toàn quốc có 12.555 nghiên cứu sinh và 111.805 học viên cao học.