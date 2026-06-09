Ngày 9/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực kinh tế, Phòng An ninh kinh tế phát hiện dấu hiệu vi phạm trong việc xét duyệt hồ sơ miễn, giảm phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km93+160, quốc lộ 1.

Kết quả điều tra xác định, một số doanh nghiệp mặc dù không đáp ứng điều kiện hoạt động thực tế trong phạm vi được hưởng chính sách miễn, giảm phí nhưng vẫn được xác nhận đủ điều kiện để được phê duyệt hưởng ưu đãi.

Các bị can Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Doãn Sơn, Linh Văn Hoàng (mặc trang phục dân sự, từ trái qua). Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Quá trình điều tra cho thấy, những người được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh thực tế hoạt động của doanh nghiệp đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định, không kiểm tra, đối chiếu thực tế hoạt động của doanh nghiệp nhưng vẫn xác nhận đủ điều kiện hưởng chính sách miễn, giảm phí sử dụng đường bộ.

Trạm thu phí Km93+160, quốc lộ 1. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về gồm Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Doãn Sơn, Linh Văn Hoàng (công tác tại Trạm thu phí Km93+160, quốc lộ 1) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bước đầu xác định hành vi của các bị can đã tạo điều kiện để doanh nghiệp được hưởng miễn, giảm phí sử dụng đường bộ không đúng quy định với số tiền khoảng 466 triệu đồng.

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