Ngày 23/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM cho biết, vừa phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc xyanua với quy mô đặc biệt lớn từ Campuchia về Việt Nam.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 35 đối tượng về các tội Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Phát hiện đường dây ngầm từ vụ tự tử bất thường

Trước đó, ngày 29/4, Phòng PC01 tiếp nhận thông tin về việc anh T.N.T (ngụ xã Bàu Bàng, TPHCM) tử vong, nghi do uống thuốc độc tự tử. Nhận thấy vụ việc có nhiều điểm bất thường, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã chỉ đạo các trinh sát, điều tra viên vào cuộc xác minh.

Đối tượng Nguyễn Văn Đỏ, kẻ cầm đầu đường dây buôn chất độc Xyanua. Ảnh: CACC

Kết quả pháp y xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc xyanua. Mở rộng điều tra, công an phát hiện số chất độc này được anh T. đặt mua qua mạng xã hội Facebook từ một đối tượng tên Diệp Thái Thanh Lâm.

Chất độc xyanua được rao bán trên mạng. Ảnh: CACC

Tiếp tục đấu tranh, lực lượng chức năng làm rõ Lâm không chỉ bán xyanua cho nạn nhân T. mà còn thiết lập một mạng lưới giao dịch rộng lớn với nhiều đối tượng khác trên không gian mạng.

Huy động 200 cảnh sát bóc gỡ đường dây xuyên biên giới

Nhận thấy tính chất đặc biệt nguy hiểm của xyanua - loại hóa chất cực độc có thể gây tử vong trong thời gian ngắn, Công an TPHCM đã lập chuyên án đấu tranh. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động truy xét suốt 15 ngày để lần theo dấu vết nguồn hàng.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Cơ quan công an xác định, kẻ cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Đỏ (sinh sống chủ yếu tại Campuchia). Dưới sự điều hành của Đỏ, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển trái phép nhiều tấn xyanua qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ riêng trong tháng 3 và tháng 4/2026, đường dây này đã tuồn hơn 2,4 tấn xyanua vào Việt Nam. Khoảng 1,7 tấn độc chất đã được bán ra thị trường cho nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành.

Công an thu giữ tang vật phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CACC

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng công an đã thu giữ hơn 1,3 tấn xyanua tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước, kịp thời ngăn chặn nguy cơ phát tán chất kịch độc này ra xã hội.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tạm giữ hơn 2 tỷ đồng tiền mặt, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng ô tô là phương tiện các đối tượng dùng để vận chuyển chất độc.

Theo Công an TPHCM, đây là đường dây tội phạm hoạt động hết sức tinh vi, lợi dụng triệt để không gian mạng để giao dịch và che giấu hành vi phạm tội. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc xyanua dưới mọi hình thức. Mọi hành vi vi phạm liên quan đến loại hóa chất này sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định.