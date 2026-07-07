Chiều 7/7, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Minh Tuấn, Viện trưởng VKSND khu vực 14 - Lâm Đồng, xác nhận đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quang Tính (52 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú (gọi tắt là Công ty Trang trại Việt).

Ông Tính bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện trạng hồ chứa nước của Công ty Trang trại Việt trên núi Tân Lai bị vỡ, ghi nhận tháng 11/2025. Ảnh: Giang Hưng

Trước đó, vào tháng 11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án để điều tra, sau khi rà soát toàn bộ quá trình đầu tư, thi công, vận hành các hạng mục tích nước của doanh nghiệp tại khu vực núi Tân Lai.

Như VietNamNet đã thông tin, tối 1/11/2025, hồ chứa nước trên núi Tân Lai thuộc dự án của Công ty Trang trại Việt bất ngờ bị vỡ sau mưa lớn kéo dài.

Nước lũ cuốn theo đất đá tràn xuống hạ du khu vực dân cư Cây Cà, thôn 2 (xã Tuy Phong), khiến 3 người bị cuốn trôi, trong đó bé gái 13 tuổi tử vong.

Theo thống kê của chính quyền xã Tuy Phong, sự cố đã gây thiệt hại cho hơn 100 hộ dân về hoa màu và vật nuôi, với diện tích bị ảnh hưởng hơn 100ha.

Liên quan sự cố trên, theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, các hồ chứa nước trong dự án của Công ty Trang trại Việt không có trong quyết định chủ trương đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép xây dựng.

Cụ thể, dự án nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC tại xã Tuy Phong, do Công ty Trang trại Việt triển khai, được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) phê duyệt từ năm 2018, với tổng diện tích hơn 346 ha, gồm trại gà, khu nhà kính trồng rau, khu giết mổ, xử lý phân vi sinh và hệ thống giao thông nội bộ.

Tháng 6/2025, dự án được UBND huyện Tuy Phong (cũ) cấp giấy phép xây dựng các hạng mục nêu trên.

Tháng 8/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (cũ) kiểm tra thực địa dự án và phát hiện doanh nghiệp tự ý đào 6 ao, trong đó có 3 ao tích trữ nước. Ao chứa lớn nhất có diện tích khoảng 20ha, độ sâu trung bình 4,5m, với dung tích ước khoảng 900.000m³.

Theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đây là hồ chứa nước loại vừa, đòi hỏi phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thiết kế, vận hành, an toàn đập hồ.