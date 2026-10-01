Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can, trong đó có Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cùng nhiều cán bộ quản lý, giáo viên, liên quan đến vụ án gian lận thi cử xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Ngày 1/10, tại buổi thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý III/2026, Đại diện Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) đã thông tin về tiến độ điều tra liên quan đến sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Đại diện Cục An ninh điều tra (ANĐT) cho biết, tính đến nay, Cơ quan ANĐT đã khởi tố 41 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Danh sách các bị can đã bị khởi tố bao gồm: Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang; Lê Văn Tuyên - Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang; 4 cán bộ giám sát thuộc hai tổ kiểm tra do Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang phân công; Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Trần Thị Thu Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi; Nguyễn Hoài Thu - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Phó Trưởng điểm thi; Vũ Thị Tuyên - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Trào, Phó Trưởng điểm thi.

Ngoài ra, còn 31 bị can là giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được phân công làm thư ký, giám thị và ủy viên phục vụ tại điểm thi.

Hiện Cơ quan ANĐT đang tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, với tinh thần “không có vùng cấm và không có ngoại lệ”.

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Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trần Thị Thu Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị, tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán. Từ chỉ đạo của bà Hằng, Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Thư ký điểm thi, đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn Toán.

Hành vi của các bị can được đánh giá là vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi.