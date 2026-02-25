Ngày 25/2, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị đã lập biên bản xử lý một xe khách giường nằm chở quá số người quy định trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Trước đó, tối 24/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng dừng kiểm tra xe khách giường nằm biển số 67H-038.91 khi phương tiện này đang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Xe khách 23 chỗ nhồi nhét 17 người. Ảnh: Đội CSGT số 6

Thời điểm kiểm tra, xe chở 40 hành khách, trong khi theo thiết kế chỉ được phép chở 23 người, vượt 17 người so với quy định. Phương tiện do tài xế Phạm Ngọc T. (41 tuổi, trú phường Bà Rịa, TPHCM) điều khiển.

Lực lượng CSGT xác định tài xế điều khiển ô tô chở khách chạy tuyến đường dài trên 300km nhưng chở quá số người theo quy định. Với hành vi này, tài xế bị xử phạt 25,5 triệu đồng.

Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH TM DL và Vận tải P.Q., Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 lập biên bản. Chủ xe bị xử phạt 102 triệu đồng và bị tước phù hiệu phương tiện trong thời hạn 2 tháng.