Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Năm (SN 1982, trú phường Hà Đông, Hà Nội) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Ông Năm bị điều tra theo khoản 4, Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Văn Năm. Ảnh: CACC

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, xảy ra từ năm 2019 đến năm 2025 tại tỉnh Tuyên Quang và TP Hà Nội.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8/2018 đến tháng 6/2022, Nguyễn Văn Năm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghệ và hợp tác đào tạo thuộc Trường Đại học Trưng Vương.

Cơ quan điều tra xác định trong thời gian này, ông Năm đã cố ý thực hiện nhiệm vụ vượt quá quyền hạn, tạo điều kiện cho Phạm Quốc Dương (SN 1983, trú xã Thanh Trì, Hà Nội) được quản lý đào tạo lớp đại học chuyên ngành Luật kinh tế, hệ vừa làm vừa học tại tỉnh Hà Giang cũ.

Lợi dụng việc này, Dương bị cáo buộc đưa ra nhiều thông tin gian dối để thu lệ phí đầu vào và học phí của nhiều thí sinh có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hà Giang cũ.

Tổng số tiền Dương thu gần 3 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, Dương không nộp hết số tiền này về Trường Đại học Trưng Vương mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến tháng 2/2025, để che giấu hành vi phạm tội, Dương bị cáo buộc làm giả Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của Trường Đại học Trưng Vương, sau đó cung cấp cho những người đã nộp học phí.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các bị can cùng những cá nhân, tổ chức liên quan.