U23 Thái Lan vừa có trận đấu đáng khen, khi chia điểm 1-1 với đối thủ mạnh U23 Iraq trong trận đấu thuộc bảng D U23 châu Á 2026.

Kết quả này chưa đủ để giúp U23 Thái Lan thoát khỏi vị trí cuối bảng sau 2 lượt trận, nhưng mang lại hy vọng lớn cho “Voi chiến” trong cuộc đua giành vé tứ kết.

U23 Thái Lan có trận đấu rất hay trước U23 Iraq. Ảnh: FAT

Đội quân của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cầm bóng ít hơn, nhưng vượt trội về thế trận so với U23 Iraq.

Các cầu thủ U23 Thái Lan thực hiện tổng cộng 17 pha dứt điểm, với 5 đi chính xác. Một trong số đó được tiền đạo Chinngoen Phutonyong chuyển hóa thành bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 85.

Trước đó, Faisal ghi bàn cho U23 Iraq từ chấm 11 mét. Đây là trận thứ 2 liên tiếp U23 Thái Lan bị thổi phạt đền (nếu tính cả chung kết SEA Games 33 là 3 trận).

Điều kiện để U23 Thái Lan vào tứ kết U23 châu Á 2026? Đội quân của HLV Thawatchai sẽ đi tiếp nếu thắng U23 Trung Quốc vào ngày 14/1 (18h30), không cần quan tâm trận còn lại.

Khi ấy, Thái Lan sẽ có 4 điểm nhưng xếp trên U23 Trung Quốc nhờ thành tích đối đầu. Bất chấp kết quả cặp U23 Iraq vs U23 Australia, “Voi chiến” sẽ ít nhất đứng nhì bảng D.

“Ngay từ đầu, chúng tôi đã đặt mục tiêu ít nhất phải vào tứ kết của giải đấu này”, HLV Thawatchai tuyên bố.

“Chúng tôi từng đối đầu Trung Quốc trong đợt FIFA Days trước đây. Họ là đội bóng có thể hình cao lớn và thể lực tốt.

Tuy vậy, chừng nào còn hy vọng, dù chỉ là 1%, U23 Thái Lan cũng chiến đấu hết mình”.

U23 Thái Lan còn hy vọng vào tứ kết U23 châu Á 2026. Ảnh: FAT

Hồi tháng 10/2025, U23 Thái Lan thua 1-3 và hòa 0-0 với U23 Trung Quốc trong hai trận giao hữu trên sân khách.

HLV Thawatchai động viên các học trò: “Trận gặp U23 Iraq, cần phải khen ngợi các cầu thủ trẻ vì đã chơi rất tốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn mắc sai sót, đặc biệt là tình huống để mất phạt đền. Đó là điều cần phải quay lại cải thiện.

Việc giành được 1 điểm giúp chúng tôi duy trì mục tiêu ban đầu. Ở trận đấu cuối cùng, U23 Thái Lan vẫn còn hy vọng. Tất cả đều sẵn sàng chiến đấu trong trận cuối của vòng bảng”.

Ông Thawatchai có phần tiếc nuối vì U23 Thái Lan không giành 3 điểm: “Chúng tôi có nhiều cơ hội ghi thêm bàn thắng trong những phút cuối nhưng không thể tận dụng. Cũng phải dành lời khen cho thủ môn Iraq vì cản phá nhiều pha bóng nguy hiểm”.

