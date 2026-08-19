Ngay khi kết quả thi lại tốt nghiệp THPT của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được công bố vào 8h ngày 19/8, phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu điểm thi và phổ điểm từng môn.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 326 thí sinh đăng ký thi lại tốt nghiệp, trong đó môn Toán có 326 thí sinh, môn Ngữ văn có 324 thí sinh.

So với đợt thi đầu tiên, có 2 thí sinh tự do không đăng ký thi lại. Theo kết quả rà soát, 2 thí sinh này hiện là sinh viên các trường đại học tại Hà Nội và không có nhu cầu thi lại để sử dụng kết quả xét tuyển.

Thí sinh tham gia kỳ thi lại tốt nghiệp ở điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Hùng

Đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết, toàn bộ nguyện vọng đăng ký của thí sinh tại điểm thi này vẫn được lưu giữ trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ.

Ngay khi thí sinh có kết quả thi hợp lệ được cơ quan có thẩm quyền cập nhật trên hệ thống và đáp ứng đầy đủ điều kiện tham gia xét tuyển, hồ sơ sẽ được xử lý riêng về mặt kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Về nguyên tắc xét tuyển, thí sinh thi lại vẫn phải đáp ứng cùng điều kiện dự tuyển, tiêu chí xét tuyển, điểm trúng tuyển và các yêu cầu của chương trình như các thí sinh khác. Phương án xử lý phải đồng thời bảo đảm quyền dự tuyển hợp pháp của thí sinh có kết quả hợp lệ và không làm thay đổi kết quả trúng tuyển đã được xác lập hợp pháp của các thí sinh khác.

Sau khi có điểm thi lại, thí sinh tự đối chiếu tổng điểm với điểm chuẩn của các trường đại học để xác định mình có trúng tuyển vào nguyện vọng đã đăng ký trong đợt xét tuyển chung hay không. Nếu đạt điểm chuẩn, các trường sẽ tiến hành xét tuyển theo đúng năng lực và nguyện vọng của các em.

Theo kế hoạch, việc xét công nhận tốt nghiệp đối với các thí sinh hoàn thành chậm nhất ngày 20/8 và công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 28/8.