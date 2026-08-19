Phổ điểm thi lại tốt nghiệp

Phổ điểm Tiếng Anh thi lại tốt nghiệp của 197 thí sinh cho thấy điểm trung bình đạt 5,46, trung vị 5,25, độ lệch chuẩn 1,41.

Có 65 thí sinh (33%) đạt dưới 5 điểm Tiếng Anh, 13 thí sinh (6,6%) đạt từ 8 điểm trở lên. Nhóm đông nhất là mức 5-6,5 điểm với 85 thí sinh, chiếm 43,1%. Nhóm khá (6,5-8 điểm) có 34 thí sinh, chiếm 17,3%.

Như vậy, gần 3/4 thí sinh (76,1%) đạt dưới 6,5 điểm, cho thấy mặt bằng điểm lần 2 chủ yếu tập trung ở mức trung bình và trung bình khá.

Như vậy, phổ điểm Tiếng Anh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có sự khác biệt giữa lần thi đầu và lần thi lại. Ở lần thi đầu, điểm trung bình đạt 7,88, với 55,1% thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên; trong khi ở lần thi lại, điểm trung bình là 5,46 và tỷ lệ này giảm còn 6,6%. Nhóm điểm từ 9 trở lên ở lần thi đầu chiếm 19,3% số thí sinh.

Phổ điểm Tiếng Anh thi lại tốt nghiệp ở chuyên Tuyên Quang khác lần 1 như sau

Ngoại ngữ Số lượng lần 1 Số lượng lần 2 Số thí sinh 207 197 Điểm trung bình 7.88 5.46 10 1 - 9.75 8 - 9.5 11 1 9.25 6 - 9 14 1 8.75 16 1 8.5 15 3 8.25 22 4 8 21 5 7.75 20 3 7.5 16 8 7.25 14 5 7 12 7 6.75 7 3 6.5 3 8 6.25 3 11 6 4 11 5.75 5 13 5.5 1 12 5.25 2 21 5 2 20 4.75 1 16 4.5 - 11 4 1 7 3.75 1 6 3.25 1 4 3 - 3 2.75 - 4 2 - 2 Lần thi tốt nghiệp đầu tiên, 55,1% thí sinh đạt từ 8 điểm

Trong lần thi tốt nghiệp đầu tiên ở điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, có 207 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ.

Theo thống kê, điểm thi môn Tiếng Anh trải từ 3,25 đến 10 điểm. Trong đó, có 1 thí sinh đạt điểm 10. Nhóm điểm từ 7 đến dưới 9 chiếm tỷ trọng lớn nhất trong phổ điểm. Điểm trung bình của 207 bài thi là khoảng 7,88 điểm. Đặc biệt, có 114/207 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, tương đương khoảng 55,1%. Trong đó, 40 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, chiếm khoảng 19,3%. Trong số này, 14 thí sinh đạt 9 điểm, 6 thí sinh đạt 9,25, 11 thí sinh đạt 9,5 và 8 thí sinh đạt 9,75.

Phổ điểm môn Ngoại ngữ thi tốt nghiệp lần đầu tiên ở điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang .

Cũng theo thống kê, có 4 thí sinh đạt dưới 5 điểm, không có bài thi nào dưới 3 điểm.

Nhìn tổng thể, trong 207 bài thi, điểm trung bình là khoảng 7,88; có 4 bài dưới 5 điểm và 114 bài đạt từ 8 điểm trở lên. Nhóm 7 đến dưới 9 điểm chiếm tỷ trọng lớn nhất; có 1 thí sinh đạt điểm 10.

Nếu tính số thí sinh cả tỉnh, theo thống kê từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, Tuyên Quang đạt điểm trung bình tốt nghiệp môn Ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh) là 5,37, xếp thứ 2 cả nước chỉ sau Hà Nội với 5,57 điểm. Mức điểm trung bình môn Ngoại ngữ của Tuyên Quang bằng TPHCM, cùng đạt 5,37 điểm.

Mức điểm trung bình của Tuyên Quang cũng cao hơn nhiều tỉnh như Quảng Ninh (5,27), Nghệ An (5,20), Bắc Ninh (5,14) và Hải Phòng (5,09).

Môn Ngoại ngữ của Tuyên Quang đứng thứ 2 toàn quốc, trong khi điểm trung bình tất cả các môn đứng thứ 17/34.