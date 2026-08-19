Phổ điểm các môn thi lại tốt nghiệp của thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Bộ GD-ĐT vừa công bố phổ điểm các môn thi lại tốt nghiệp của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Dưới đây là phổ điểm môn Ngữ văn ở kỳ thi lại tốt nghiệp của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang:

Việc xét công nhận tốt nghiệp đối với các thí sinh hoàn thành chậm nhất ngày 20/8 và công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 28/8.

Thí sinh dự thi lại tốt nghiệp THPT tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Hùng.

Chia sẻ với VietNamNet, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết, hồ sơ đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn được Hệ thống của Bộ lưu giữ.

Khi các thí sinh có kết quả thi hợp lệ được cơ quan có thẩm quyền cập nhật trên hệ thống và đáp ứng đầy đủ điều kiện tham gia xét tuyển, hồ sơ của các em sẽ được xử lý riêng về mặt kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

“Những thí sinh này vẫn phải đáp ứng cùng điều kiện dự tuyển, tiêu chí xét tuyển, điểm trúng tuyển và các yêu cầu của chương trình như các thí sinh khác. Phương án xử lý phải đồng thời bảo đảm quyền dự tuyển hợp pháp của thí sinh có kết quả hợp lệ và không làm thay đổi kết quả trúng tuyển đã được xác lập hợp pháp của các thí sinh khác”, ông Thảo nói.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho hay, các cơ sở giáo dục đại học nơi các thí sinh này đăng ký xét tuyển đều có trách nhiệm chia sẻ thông tin, bảo lưu đầy đủ dữ liệu, phối hợp cập nhật trạng thái và thực hiện phương án xử lý thống nhất, tuyển sinh theo đúng các quy định hiện hành.

Sau khi có kết quả thi lại, thí sinh sẽ đối chiếu tổng điểm với điểm chuẩn của các trường đại học để xác định mình có trúng tuyển vào nguyện vọng đã đăng ký trong đợt xét tuyển chung hay không. "Sau khi thi lại, nếu thí sinh đạt đủ điểm chuẩn các trường đại học đã công bố, các trường vẫn sẽ xét tuyển theo đúng năng lực và nguyện vọng của các em", GS Thảo nói.