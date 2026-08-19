Không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán ở điểm thi Chuyên Tuyên Quang đợt 2 Nếu ở đợt 1, số lượng điểm 10 môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 147 điểm thì trong đợt thi lại, không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn này.

Bộ GD-ĐT sáng 19/8 công bố điểm và phổ điểm thi lại tốt nghiệp THPT ở điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Có 326 thí sinh thi lại môn này.

Theo đó, điểm trung bình của tất cả thí sinh đợt này là 6,24.

Số bài thi dưới 5 là 58 bài, chiếm 17.8%. Số bài thi từ 8 trở lên là 42, chiếm 12.9%.

Phổ điểm môn Toán thi lại tốt nghiệp trường THPT chuyên Tuyên Quang như sau:

Kỳ thi lại tốt nghiệp THP ở điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra trong hai ngày 14-15/8. Thí sinh thi hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, cùng hai môn tự chọn.

Các thí sinh thuộc điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức. Trước kỳ thi, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã rà soát từng trường hợp. Kết quả, 322/322 học sinh lớp 12 của trường trong năm học 2025-2026 đều xác nhận tham dự kỳ thi lại.

Trong 6 thí sinh tự do, 4 người xác nhận tham dự, còn 2 người không đăng ký thi lại. Theo kết quả rà soát, 2 thí sinh này hiện là sinh viên các trường đại học tại Hà Nội và không có nhu cầu thi lại để sử dụng kết quả xét tuyển.