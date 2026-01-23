Chiều nay, tại phiên bế mạc Đại hội 14 của Đảng, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết có 815 lượt ý kiến phát biểu.

Hầu hết các ý kiến thống nhất cao và đánh giá các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học và có nhiều đổi mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: TTXVN

Về báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, ông Trần Cẩm Tú cho biết, các ý kiến đều tán thành và đánh giá cao chất lượng dự thảo báo cáo và cho rằng trong các nhiệm kỳ Đại hội 11, 12, 13, Trung ương đã sớm nghiên cứu bổ sung, sửa đổi quy định thi hành về Điều lệ Đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành các quy định, hướng dẫn tương đối đồng bộ, thống nhất để thực hiện trong toàn Đảng và cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ. Đa số đại biểu thống nhất đề nghị Đại hội 14 chưa bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Theo ông Trần Cẩm Tú, một số ít ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá toàn diện, sâu sắc, cụ thể hơn về kết quả và những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng; đề xuất bổ sung, sửa đổi quy định về điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên, miễn sinh hoạt đảng; về tổ chức cơ sở đảng theo mô hình tổ chức bộ máy mới.

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ra mắt Đại hội

Một số ý kiến đề nghị cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đơn giản hóa quy trình thủ tục, nghiệp vụ công tác Đảng phù hợp với chuyển đổi số; bổ sung, sửa đổi quy định hướng dẫn về quy trình thủ tục kết nạp đảng viên, về công tác quản lý đảng viên, tổ chức đảng ở khu dân cư và sinh hoạt chi bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho hay, dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 thảo luận kỹ lưỡng tại các hội nghị Trung ương 10, 11, 12, 13 và được lấy ý kiến đóng góp rộng rãi với gần 42 triệu lượt ý kiến góp ý.

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí và đánh giá chất lượng của dự thảo báo cáo. Một số ý kiến đề nghị chỉnh sửa diễn đạt lại một số nội dung đánh giá nhận định trong dự thảo báo cáo và đề xuất nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Tiểu ban Điều lệ Đảng đã tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý và hoàn thiện dự thảo báo cáo trình hội nghị Trung ương 15 thống nhất thông qua để trình Đại hội 14 của Đảng.

"Đoàn Chủ tịch xin tiếp thu và đề nghị Đại hội giao Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 chỉ đạo Tiểu ban Điều lệ Đảng tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội 14 của Đảng", ông Trần Cẩm Tú nói.

Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội giao Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu tổng kết thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội 15 của Đảng vào dịp 100 năm thành lập Đảng.

Đồng thời, chỉ đạo nghiên cứu những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng để sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn của Trung ương ngay trong năm 2026.