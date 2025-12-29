Tại hội nghị tổng kết công tác của Bộ Nội vụ chiều nay, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá, 2025 là một năm nhiều biến động, khó khăn, với khối lượng công việc lớn và trọng trách đặc biệt nặng nề.

Trong bối cảnh đó, ngành Nội vụ đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mang tính lịch sử mà Đảng và Nhà nước giao phó. Phó Thủ tướng nhấn mạnh 4 điểm sáng lớn, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, bền bỉ và sự quyết liệt của toàn ngành trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình. Ảnh: VP.

Trước hết, ngành đã hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa lịch sử, không phải nhiệm kỳ nào cũng có đủ điều kiện và quyết tâm để triển khai một cách đồng bộ, toàn diện.

Việc sắp xếp không chỉ diễn ra ở chính quyền địa phương mà còn được thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị, từ Đảng, Quốc hội đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức liên quan. Theo Phó Thủ tướng, việc “sắp xếp lại giang sơn” này giúp bộ máy vận hành khoa học hơn, xóa bỏ các khâu trung gian, giảm chồng chéo chức năng, đồng thời mở ra không gian mới cho phát triển.

Điểm sáng thứ hai là cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, thực chất. Ngành Nội vụ đã đặt mục tiêu cắt giảm tới 50% thủ tục và chi phí hành chính, cao hơn mức 30% theo yêu cầu chung của Chính phủ. Việc hình thành các trung tâm phục vụ hành chính công được đánh giá là bước đi khoa học, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, khắc phục những hạn chế của mô hình “một cửa” phân tán trước đây.

Thứ ba, trong lĩnh vực lao động và chính sách xã hội, ngành đã chăm lo đầy đủ, kịp thời cho hơn 9 triệu người có công và thân nhân gia đình chính sách. Đồng thời, thị trường lao động tiếp tục được thúc đẩy theo hướng hiện đại, bền vững; chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng cao, giúp người lao động thích ứng tốt hơn với yêu cầu và phong cách công nghiệp khi tham gia thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Điểm sáng thứ tư là phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Nhiều phong trào như “500 ngày đêm làm đường cao tốc”, “xóa nhà tạm, nhà dột nát”... đã tạo được dấu ấn rõ nét.

Đánh giá chính xác cán bộ để bố trí, sử dụng nhân tài một cách hợp lý

Về định hướng thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Nội vụ tập trung thực hiện hiệu quả 13 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra cho năm tới, bảo đảm bao quát đầy đủ các nhiệm vụ chính trị của ngành. Đồng thời, ngành cần chủ động chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, khi năm 2026 được xác định là năm mở đầu của nhiệm kỳ mới và “kỷ nguyên tăng tốc”, đòi hỏi bộ máy và đội ngũ cán bộ phải phát huy cao nhất năng lực, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong quá trình đó, sự hài lòng của người dân phải được lấy làm thước đo cao nhất. Việc vận hành hiệu quả chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng phục vụ, trong đó chỉ số hài lòng của người dân là tiêu chí quan trọng hàng đầu, sẽ quyết định thành công của công cuộc cải cách bộ máy.

Nhiệm vụ trước hết, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tổ chức, vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp. Muốn bộ máy tốt lên thì việc phục vụ nhân dân phải ngày càng tốt hơn. Kết quả phục vụ nhân dân, theo đó, là thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền mới.

Ngành cần khắc phục nhanh chóng những tồn tại, hạn chế đã bộc lộ trong quá trình vận hành hệ thống mới. Qua phát biểu của các giám đốc sở, ông nhận định, đâu đó bộ máy đang có những bất hợp lý. Vì vậy, cần thực hiện rà soát, tập trung vào vấn đề phân cấp, phân quyền, hoàn thiện thể chế…

Phó Thủ tướng cũng gợi mở hướng xây dựng khung biên chế thống nhất, còn quyết định cụ thể thì giao cho địa phương, bảo đảm đúng tinh thần phân cấp, phân quyền “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu Bộ Nội vụ tham mưu, xây dựng chính sách để thu hút, sử dụng và giữ chân người tài; đánh giá chính xác cán bộ để bố trí, sử dụng nhân tài một cách hợp lý, hiệu quả.

“Làm sao để người tài, cán bộ được đề bạt phải tâm phục, khẩu phục; tránh để những người 'mần thinh', không làm gì, không va chạm, chỉ ngồi chờ, lo quan hệ tốt thì được lên, trong khi người cống hiến lại không được ghi nhận”, Phó Thủ tướng quán triệt.