Theo Bộ Nội vụ, cơ quan này đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến. Trong đó, cử tri phản ánh nhiều bất cập trong chính sách tiền lương, phụ cấp hiện hành và đề xuất sớm có điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Cụ thể, cử tri kiến nghị điều chỉnh tăng mức phụ cấp, hoàn thiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, bảo đảm tương xứng với tính chất công việc, khối lượng nhiệm vụ và mức độ đóng góp thực tế. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị tăng lương cơ sở, đồng thời xem xét bổ sung các loại phụ cấp như phụ cấp công vụ, chức vụ, trách nhiệm, kiêm nhiệm… cho cán bộ, công chức cấp xã – lực lượng trực tiếp làm việc tại địa phương, thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với người dân.

Ngoài ra, cử tri đề xuất ban hành bảng lương và phụ cấp đặc thù riêng cho cán bộ, công chức cấp xã, bảo đảm tính đặc thù của cấp cơ sở, thống nhất áp dụng trên toàn quốc và có tính ổn định lâu dài, hạn chế việc sửa đổi manh mún, thiếu đồng bộ.

Đặc biệt, cử tri nhấn mạnh yêu cầu thực hiện cải cách tiền lương một cách đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Trung ương, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Tính toán tiền lương mới sau khi hoàn thiện vị trí việc làm

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã quy định rõ các yếu tố để thiết kế bảng lương mới, đồng thời mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ xác định mức lương cụ thể trong hệ thống bảng lương.

Theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng chế độ tiền lương mới phải gắn với việc hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, làm cơ sở để tính toán, xếp lương theo nguyên tắc trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ và chức danh.

Cũng theo Bộ Nội vụ, căn cứ Kết luận số 64 và Nghị quyết số 104/2023, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về việc thực hiện 6 nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27 từ ngày 1/7/2024.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều vướng mắc và bất cập đã phát sinh, đòi hỏi phải có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 83; Quốc hội ban hành Nghị quyết số 142 và Chính phủ ban hành Nghị định số 73, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng, tăng 30% từ ngày 1/7/2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghiên cứu đề xuất tăng lương cơ sở từ năm 2026

Về lộ trình tiếp theo, Bộ Nội vụ cho biết trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 16 thông qua; các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm tới; điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách Nhà nước, Bộ sẽ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đề xuất chế độ tiền lương phù hợp theo lộ trình tại Kết luận số 83.

Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao tại Kết luận số 174, Kết luận số 186 và Kết luận số 206, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương và điều chỉnh một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước mắt, để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước.

