Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, không khí lạnh sắp tràn xuống nước ta trong ngày đầu năm mới và ảnh hưởng đến diễn biến thời tiết trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Cụ thể, hiện nay (31/12/2025), bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến từ 18-21 độ.

Dự báo, khoảng ngày 1/1/2026, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Thời tiết miền Bắc sắp rét đậm kèm mưa. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Từ đêm 31/12-1/1, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Ngày và đêm 1/1, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ, từ 1/1 trời chuyển rét. Từ đêm 1/1, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Tiếp đó, từ 2-3/1, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi và trung du từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, đêm 31/12 và ngày 1/1/2026 có mưa, mưa rào; từ đêm 1/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12-14 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng 2-3/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 31/12, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia cũng có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại.

Nhận định thời tiết 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 1-4/1/2026)

Khu vực Bắc Bộ

Ngày 1/1: Có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có giông; từ đêm trời chuyển rét, vùng núi Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, vùng núi Đông Bắc Bộ 17-19 độ; thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ.

Từ 2-4/1: Có mưa vài nơi, trời rét; vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất 16-20 độ, thấp nhất 11-15 độ, vùng núi có nơi dưới 8-11 độ.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế

Ngày 1/1: Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam mưa vài nơi, gần sáng 2/1 có mưa rào và giông. Phía Bắc từ đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, thấp nhất 16-19 độ.

Từ 2-4/1: Phía Bắc mưa vài nơi, trời rét; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và giông. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-22 độ, phía Nam 23-25 độ; thấp nhất phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 17-19 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Ngày 1/1: Ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, thấp nhất 19-22 độ.

Từ 2-4/1: Phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-29 độ; thấp nhất 20-24 độ.

Tây Nguyên

Từ 1-4/1: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, thấp nhất 14-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nam Bộ

Từ 1-4/1: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất miền Đông 19-22 độ, miền Tây 22-24 độ.