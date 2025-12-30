Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (30/12), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ xuất hiện mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 21-24 độ.

Dự báo, từ 1/1/2026, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc chuyển rét đậm, có nơi rét hại. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ đêm 31/12/2025 đến 1/1/2026, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác kèm giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 1/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 2-3/1, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, đêm 31/12/2025 và 1/1/2026 có mưa, mưa rào; từ chiều 1/1, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, cập nhật chiều tối ngày 30/12. Nguồn: NCHMF

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ 2-4/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ chiều 1/1, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m. Từ Khánh Hòa đến TPHCM và khu vực giữa Biển Đông, gió mạnh dần cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m. Từ đêm 1/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Đắk Lắk gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trời rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm, cây trồng. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các sông, suối nhỏ và sườn dốc.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.