Dự báo hình thế thời tiết trong những ngày tới, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, không khí lạnh tiếp tục di chuyển lệch ra phía Đông và suy yếu thêm; khoảng 1-2/1/2026 khả năng được tăng cường trở lại và ngày 5/1 được tăng cường lần nữa. Gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trước khi đón đợt không khí lạnh mới, từ đêm nay (28/12) đến 30/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Thời kỳ từ đêm 30/12-7/1/2026, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng đêm 31/12 và 1/1/2026, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Trong khi đó, từ đêm nay đến 30/12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào vài nơi. Phía Bắc trời rét.
Từ đêm 30/12-7/1/2026, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa rào vài nơi; riêng thời kỳ từ khoảng 2-4/1 có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc trời rét.
Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.
Ngoài ra, Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ cũng dự báo, do không khí lạnh suy yếu và lệch dần về phía Đông, từ ngày 30/12-1/1/2026, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày 1/1 có mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, trời rét về đêm và sáng.
Khoảng ngày 2 và 5/1, bộ phận không khí lạnh được tăng cường trở lại. Thời gian này, khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây hửng nắng; gió đông bắc cấp 2-3, trời rét.
|
Nhận định thời tiết nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 (từ 31/12/2025-4/1/2026)
Bắc Bộ
Ngày 31/12-1/1/2026, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm 31/12-1/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20-24 độ, có nơi trên 24 độ; riêng khu vực Đông Bắc ngày 1/1 mức nhiệt là 19-22 độ; thấp nhất 14-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.
Từ 2-4/1, có mưa vài nơi; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 18-22 độ, có nơi trên 22 độ; thấp nhất 12-16 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ.
Từ Thanh Hóa đến TP Huế
Ngày 31/12-1/1/2026, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng phía Bắc ngày 1/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ; thấp nhất 16-20 độ.
Từ 2-4/1, phía Bắc mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19-23 độ; thấp nhất phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 17-20 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Ngày 31/12-1/1/2026, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-27 độ, phía Nam 27-31 độ; nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ.
Từ 2-4/1, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ; thấp nhất phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Từ 31/12-4/1/2026, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 24-28 độ, có nơi trên 28 độ; thấp nhất 15-19 độ, có nơi dưới 15 độ.
Nam Bộ
Từ 31/12/2025-4/1/2026, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất miền Đông 21-25 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ.