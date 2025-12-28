Dự báo hình thế thời tiết trong những ngày tới, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, không khí lạnh tiếp tục di chuyển lệch ra phía Đông và suy yếu thêm; khoảng 1-2/1/2026 khả năng được tăng cường trở lại và ngày 5/1 được tăng cường lần nữa. Gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trước khi đón đợt không khí lạnh mới, từ đêm nay (28/12) đến 30/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Thời tiết miền Bắc khả năng đón không khí lạnh ngay ngày đầu năm 2026, nhiệt độ cao nhất 22 độ. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Thời kỳ từ đêm 30/12-7/1/2026, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng đêm 31/12 và 1/1/2026, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Trong khi đó, từ đêm nay đến 30/12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào vài nơi. Phía Bắc trời rét.

Từ đêm 30/12-7/1/2026, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa rào vài nơi; riêng thời kỳ từ khoảng 2-4/1 có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc trời rét.

Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Ngoài ra, Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ cũng dự báo, do không khí lạnh suy yếu và lệch dần về phía Đông, từ ngày 30/12-1/1/2026, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày 1/1 có mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, trời rét về đêm và sáng.

Khoảng ngày 2 và 5/1, bộ phận không khí lạnh được tăng cường trở lại. Thời gian này, khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây hửng nắng; gió đông bắc cấp 2-3, trời rét.