Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (22/12), không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu, khoảng đêm 24-25/12 có thể tăng cường trở lại.

Cụ thể, từ đêm nay đến ngày 24/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu Đông Bắc đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời lạnh.

Miền Bắc khả năng rét vào dịp lễ Giáng sinh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Sau đó, từ đêm 24-25/12, những khu vực trên có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trời chuyển rét, vùng núi của khu vực Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội, khoảng ngày 25/12, không khí lạnh tràn về gây mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét. Mức nhiệt cao nhất ở khu vực này sẽ giảm từ 27 độ xuống còn khoảng 20 độ, thấp nhất 16 độ, rồi giảm tiếp còn 14 độ. Sau thời gian này, Hà Nội không mưa, trời tiếp tục rét đến hết năm 2025.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác; từ khoảng 25-26/12, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông; trời lạnh về đêm và sáng sớm ở phía Bắc, từ 26/12 chuyển rét.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực Nam Bộ từ chiều tối 24/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Xuất hiện rét đậm, rét hại

Nhận định xa hơn, cơ quan khí tượng cho biết, thời kỳ 1 tháng tới (từ 21/12/2025-20/1/2026), nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ, có nơi cao hơn trên 1 độ.

Đồng thời, tổng lượng mưa trên phạm vi toàn quốc phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo, tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa diện rộng.

Cũng trong thời kỳ dự báo, bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện.

Thời kỳ này, không khí lạnh tuy có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm nhưng vẫn có khả năng gây các đợt rét đậm, rét hại, tập trung chủ yếu vào thời kỳ tháng 1/2026; đề phòng xảy ra hiện tượng sương muối, băng giá và sương mù.

Cơ quan khí tượng nhấn mạnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất… Do đó, các cấp chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch trong sản xuất và dân sinh.