Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/6, vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại, khiến nắng nóng gay gắt mở rộng khắp miền Bắc và Trung Bộ.

Ngày 7/6, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%.

Miền Bắc và Trung Bộ nắng nóng đỉnh điểm. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Ngày 8/6, nắng nóng ở Bắc Bộ thu hẹp lại, xảy ra ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55-60%.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 7/6, nắng nóng gia tăng mạnh, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Ngày 7-8/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Các chuyên gia nhận định, từ ngày 9/6 nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ; ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Đáng lưu ý, từ chiều tối 8/6 đến hết ngày 9/6, do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-80mm, cục bộ có nơi mưa to trên 200mm.

Khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La và phía Tây của tỉnh Phú Thọ mưa 60-120mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Đặc biệt, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có nguy cơ cao xảy ra giông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, vùng núi Bắc Bộ nguy cơ lũ quét, trượt lở đất.

Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày 6/6, có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 7/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.