Không khí lạnh khiến Bắc Bộ chuyển se lạnh về đêm và sáng, ban ngày nắng ấm. Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Nam Bộ mưa giông vào chiều tối.

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Bắc Bộ se lạnh về đêm, ngày nắng ấm

Theo dự báo viên Vũ Tuấn Anh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Bắc Bộ, phần lớn Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.

Do tác động của không khí lạnh, nhiệt độ tại Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm mạnh, phổ biến còn 24-27 độ C, thời tiết chuyển mát mẻ rõ rệt.

Trong đêm 5/10, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến 19-22 độ. Sang ngày 6/10, mây giảm dần, trời chuyển hửng nắng, thời tiết khá dễ chịu.

Không khí lạnh khiến nền nhiệt miền Bắc khá dễ chịu. Ảnh: Nam Khánh

Đáng chú ý, từ đêm 6/10, khi trời quang mây, bức xạ nhiệt về đêm tăng lên khiến nhiệt độ tiếp tục giảm khoảng 1 độ, xuống mức 18-21 độ. Vùng núi cao có nơi nhiệt độ dưới 17 độ.

Dự báo trong cả tuần tới, thời tiết Bắc Bộ chủ đạo là nắng ráo, ít mưa. Gió Đông Bắc duy trì khiến đêm và sáng sớm se lạnh, trong khi ban ngày có nắng ấm.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, lạnh về đêm và sáng, ngày nắng ấm. Nguồn: NCHMF

Miền Trung đối mặt mưa lớn kéo dài

Trái ngược với thời tiết khô ráo ở miền Bắc, Trung Bộ được dự báo có mưa lớn diện rộng trong những ngày tới do tác động đồng thời của nhiều hình thế thời tiết.

Đáng chú ý là sự kết hợp của không khí lạnh dồn xuống phía Nam, dải hội tụ nhiệt đới hình thành và đi qua khu vực giữa Biển Đông từ khoảng ngày 7/10, cùng nhiễu động gió Đông trên cao. Tổ hợp này có thể gây mưa lớn trên diện rộng tại nhiều tỉnh, thành miền Trung.

Miền Trung đối mặt đợt mưa lớn kéo dài. Ảnh: Trần Tuyên

Dự báo viên Tuấn Anh cho biết, từ đêm 5/10 đến hết ngày 6/10, mưa lớn tập trung chủ yếu từ Hà Tĩnh đến TP Huế, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ đêm 6/10 đến ngày 7/10, khi không khí lạnh tiếp tục tăng cường và dịch xuống phía Nam, vùng mưa lớn có xu hướng mở rộng và dịch chuyển, trọng tâm từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan khí tượng nhận định đợt mưa lớn ở miền Trung còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Mưa với cường suất lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Người dân tại các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng cần thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất để chủ động các phương án ứng phó.

Nam Bộ mưa giông nhiều nơi, TPHCM có thể ngập giờ tan tầm

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, những ngày tới, Nam Bộ chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Bộ - Nam Trung Bộ. Thời tiết nhiều mây, ban ngày có lúc giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ.

Trong đó, ngày 5/10, mưa giông tập trung vào chiều và tối, một số nơi mưa to như Tây Ninh, TPHCM, Đồng Tháp, ven biển Cần Thơ và Cà Mau.

Từ 6-7/10, mưa tiếp tục xảy ra diện rộng, có nơi mưa to đến rất to, trọng tâm ở miền Tây. Riêng TPHCM, mưa có thể xuất hiện bất chợt, nguy cơ mưa to gây ngập vào giờ tan tầm.