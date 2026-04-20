Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (20/4), khu vực Tây Bắc Bộ và phía Tây từ TP Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to trên 30mm.

Dự báo chiều tối và đêm nay, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Ngoài ra, khu vực phía Tây các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng có mưa rào và giông rải rác trong chiều tối và tối nay, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc chủ yếu mưa mát đến hết tháng 4/2026. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Từ thứ Ba đến thứ Tư, khi hội tụ gió ở mức 1.500m suy yếu, Bắc Bộ giảm mưa, trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng.

Đáng chú ý, từ đêm thứ Tư (22/4), hình thế thời tiết này hoạt động mạnh trở lại, kết hợp với không khí lạnh đẩy rãnh áp thấp xuống, khiến mưa giông quay lại Bắc Bộ và kéo dài đến hết thứ Sáu (24/4); cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá.

Do mưa và không khí lạnh tăng cường yếu, từ thứ Năm đến hết Chủ nhật (26/4), miền Bắc duy trì thời tiết mát, nhiều nơi có nhiệt độ dưới 30 độ.

Sau đó, từ 27-29/4, một đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây mưa giông trở lại ở Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, nhiều ngày mưa và nhiệt độ giảm dưới 30 độ. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 21-22/4, trời không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất 31-32 độ. Sau đó, do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa giông trở lại trong các ngày 23-25/4 và giai đoạn từ 27/4 đến cuối tháng.

Nắng nóng quay trở lại Trung Bộ

Sau giai đoạn mưa giông hạ nhiệt, từ ngày 21/4, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ phát triển và hoạt động mạnh trở lại, miền Trung tái diễn nắng nóng; còn Nam Bộ vẫn nắng triền miên.

Cụ thể, ngày 21/4, khu vực vùng núi từ Nghệ An đến TP Huế có nắng nóng, có nơi gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm thấp nhất 50-55%.

Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Ngày 22/4, nắng nóng mở rộng từ Thanh Hóa đến TP Huế, có nơi gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm thấp nhất 45-50%.

Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có nắng nóng, có nơi gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm thấp nhất 55-60%.

Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng cục bộ, nhiệt độ có nơi trên 35 độ.

Tuy nhiên, đợt nắng nóng lần này ở Trung Bộ chỉ khoảng 2-3 ngày và không quá gay gắt. Từ khoảng 23-24/4, khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa giông, cục bộ có nơi mưa to, nắng nóng chấm dứt.

Tiếp đó, từ đêm 23-25/4, vùng mưa mở rộng xuống khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khiến nắng nóng tại đây cũng kết thúc.

Trong khi đó, từ 23-24/4, Nam Bộ có thể xảy ra nắng nóng diện rộng.

Các chuyên gia khí tượng lưu ý, đây là giai đoạn chuyển mùa tại miền Bắc, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Sự xung đột giữa các khối khí dễ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt sau các đợt nắng nóng. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản.