Điều kiện phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự

Nghị định quy định đối tượng được phong tặng là nhà giáo, nhà khoa học; nhà hoạt động chính trị, xã hội.

Để được phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự thì nhà giáo, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của Việt Nam, được một cơ sở giáo dục đại học đào tạo trình độ tiến sĩ của Việt Nam căn cứ vào mức độ đóng góp với lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu thế mạnh hoặc định hướng phát triển của cơ sở giáo dục đại học và tiêu chí của cơ sở giáo dục đại học để phong tặng.

Nhà hoạt động chính trị, xã hội là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của Việt Nam, có uy tín quốc tế, có nhiều thành tích, công lao đóng góp cho tình hữu nghị, cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và được một cơ sở giáo dục đại học đào tạo trình độ tiến sĩ của Việt Nam căn cứ vào mức độ đóng góp với lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu thế mạnh hoặc định hướng phát triển của cơ sở và theo tiêu chí của cơ sở để phong tặng.

Cơ sở giáo dục đại học đào tạo trình độ tiến sĩ thiết kế, in phôi, cấp phát và quản lý bằng tiến sĩ danh dự. Bằng này phải ghi rõ danh hiệu “tiến sĩ danh dự”, không ghi “học vị tiến sĩ” và không ghi ngành đào tạo; công khai thông tin của người được phong tặng trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học và gửi quyết định phong tặng về Bộ Giáo dục và Đào tạo (bản giấy hoặc bản điện tử) sau mỗi lần phong tặng để Bộ thống kê, theo dõi việc phong tặng của các cơ sở giáo dục đại học.

Danh hiệu tiến sĩ danh dự không được sử dụng thay thế học vị, học hàm trong giao dịch hành chính, học thuật, pháp lý.

Điều kiện phong tặng danh hiệu giáo sư danh dự

Để được phong tặng danh hiệu giáo sư danh dự thì nhà giáo, nhà khoa học, nhà hoạt động chính trị, xã hội phải đáp ứng 2 điều kiện nêu trên, đồng thời phải có bằng tiến sĩ.

Nghị định nêu quyết định phong tặng danh hiệu giáo sư danh dự phải ghi rõ danh hiệu “giáo sư danh dự”.

Cơ sở giáo dục đại học công khai thông tin của người được phong tặng trên trang thông tin điện tử của mình và gửi quyết định phong tặng về Bộ Giáo dục và Đào tạo (bản giấy hoặc bản điện tử) sau mỗi lần phong tặng để Bộ thống kê, theo dõi việc phong tặng của các cơ sở giáo dục đại học.

Danh hiệu giáo sư danh dự không được sử dụng thay thế học vị, học hàm trong giao dịch hành chính, học thuật, pháp lý.

Nghị định nêu rõ không phong tặng đối với cá nhân đang bị truy cứu trách nhiệm pháp lý, đang có tranh chấp, khiếu nại nghiêm trọng liên quan đến đạo đức, uy tín khoa học.