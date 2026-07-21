Ngày 21/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin, Khoa Cấp cứu vừa tiếp nhận ông H.C.T. (64 tuổi, trú tại Hà Nội) vào cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Theo người nhà, trước đó người đàn ông này uống rượu nhưng không cho gia đình biết, sau đó về phòng nằm nghỉ.

Hơn một ngày sau, không thấy ông T. ra ăn uống hay nói chuyện, người nhà vào phòng kiểm tra thì phát hiện ông đã rơi vào trạng thái mê man. Người bệnh nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu.

Kết quả chẩn đoán ông T. suy đa tạng, suy thận và tăng men cơ rất cao. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp ngộ độc methanol cấp tính mức độ nặng.

Bác sĩ cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

ThS.BS Lê Sơn Việt - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, khi nghi ngờ bệnh nhân ngộ độc methanol, các bác sĩ đã triển khai các biện pháp hồi sức tích cực và chỉ định lọc máu cấp cứu để loại bỏ độc chất ra khỏi cơ thể. Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận nồng độ methanol trong máu người bệnh vượt mức 100 mg/dL (ngưỡng bình thường dưới 20 mg/dL và mức từ 40 mg/dL có thể gây ngộ độc nặng).

Theo bác sĩ Việt, methanol là một loại cồn công nghiệp, hoàn toàn khác với ethanol trong đồ uống có cồn thông thường. Khi vào cơ thể, methanol được chuyển hóa thành axit formic tấn công mạnh vào hệ thần kinh, đặc biệt là dây thần kinh thị giác. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể bị giảm thị lực, mất thị lực hoặc mù vĩnh viễn, đồng thời có nguy cơ tổn thương não, suy đa tạng, co giật và tử vong.

Ông T. nhập viện trong tình trạng ngộ độc methanol rất nặng nhưng vẫn hồi phục tốt và không để lại di chứng. Nhiều trường hợp ngộ độc methanol dù được cứu sống phải đối mặt với các di chứng nặng nề, đặc biệt là tổn thương thần kinh thị giác dẫn đến giảm thị lực hoặc mù mắt kéo dài, thậm chí vĩnh viễn.

Bác sĩ Việt khuyến cáo, người dân chỉ nên sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng, không uống rượu không rõ xuất xứ, rượu tự pha chế, các sản phẩm có nguy cơ chứa methanol.

Sau khi uống rượu, nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt mỏi nhiều, đau đầu, buồn nôn, nôn, nhìn mờ, lơ mơ hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Đặc biệt, tình trạng nhìn mờ hoặc rối loạn thị giác là một trong những dấu hiệu cảnh báo quan trọng của ngộ độc methanol.

Mổ cấp cứu nạn nhân vụ tai nạn cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 4 người tử vong Hai nạn nhân trong vụ ô tô khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào viện cấp cứu sáng 17/7 trong tình trạng rất nặng, có ca chấn thương sọ não, gãy chân phải mổ cấp cứu ngay.

Người phụ nữ đột ngột gục ngã, vào cấp cứu khi sự sống chỉ tính bằng phút Trong chuyến về quê ở Hưng Yên, bà H. bất ngờ khó thở dữ dội, tím tái rồi gục ngã. Bệnh nhân được chuyển lên Hà Nội cấp cứu trong tình trạng sốc tim, phù phổi cấp.