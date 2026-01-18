Theo phản ánh của công dân, gia đình người này có thửa đất thổ cư được đăng ký từ năm 1974, diện tích 216m2.

Gần đây, khi cơ quan chức năng tiến hành đo đạc lại, diện tích thửa đất được xác định tăng thêm 23,3m2, trong khi ranh giới thửa đất trên thực tế không có sự thay đổi.

Công dân thắc mắc, phần diện tích đất tăng thêm trong trường hợp này được gọi là gì? Khi lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), đối với phần diện tích tăng thêm này, gia đình có phải nộp thuế không? Phần diện tích đất tăng thêm đó có phải làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất hay không?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc áp dụng chính sách để xem xét, cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất cần xem xét theo từng trường hợp cụ thể, trên cơ sở hồ sơ pháp lý liên quan.

Do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời cụ thể, nhưng đưa ra ý kiến về nguyên tắc.

Cơ quan này dẫn quy định tại khoản 6 Điều 135 Luật Đất đai năm 2024. Theo đó, trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 137 của Luật này hoặc sổ đỏ đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi sổ đỏ diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất đã cấp và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất đã cấp thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn được xem xét cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp giấy chứng nhận đã cấp mà vị trí không chính xác thì rà soát, cấp đổi giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Điều 24 Nghị định số 101/2024 của Chính phủ quy định xử lý việc cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận đã cấp.

Theo mục 14, Phần VI, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp có diện tích tăng thêm do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, giải quyết.