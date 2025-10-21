Buổi làm việc giữa đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các Ban quản lý khu công nghiệp công nghệ cao về nội dung dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) diễn ra ngày 21/10.

Dựa vào nông nghiệp công nghệ cao để nông nghiệp tiếp tục phát triển

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Như Cường - Phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - khẳng định khoa học công nghệ là động lực then chốt cho nông nghiệp phát triển. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học và công nghệ là một trong bốn trụ cột quan trọng tạo động lực tăng trưởng mới của đất nước.

Nông nghiệp dù chỉ chiếm khoảng 13% GDP nhưng vẫn giữ vai trò sống còn trong đảm bảo an ninh lương thực, ổn định xã hội và xuất khẩu bền vững.

Ông Nguyễn Như Cường tại buổi làm việc

Theo ông Cường, những động lực tăng trưởng truyền thống như mở rộng diện tích hay tăng năng suất đã gần như đạt tới giới hạn. Vì vậy, để nông nghiệp tiếp tục phát triển, tăng từ 3-4%/năm, thì chỉ có thể dựa vào khoa học công nghệ, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Cường cho biết trong Luật Công nghệ cao hiện hành có Điều 16 quy định về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Điều 19 quy định doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Điều 32 là khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt, Nghị định 10/2024 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc hình thành và phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhờ đó, nhiều địa phương như TPHCM, Bạc Liêu, Phú Yên… đã xây dựng được những mô hình doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đào tạo hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, góp phần thúc đẩy chuyển đổi sản xuất theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Tuy nhiên, trong dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) năm 2025, các khái niệm như “nông nghiệp công nghệ cao”, “doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao” hay “khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” lại không còn được đề cập.

Cách tiếp cận này, theo ông Cường, có thể hiểu nông nghiệp công nghệ cao được xếp chung với công nghiệp công nghệ cao, như những lĩnh vực sản xuất khác.

“Trong bối cảnh hiện nay, nếu coi nông nghiệp giống như các lĩnh vực công nghiệp khác liệu có thực sự phù hợp? Những khu nông nghiệp công nghệ cao đã được thành lập sẽ vận hành theo định hướng nào nếu thiếu cơ chế, chính sách riêng mang tính thúc đẩy?” - ông Cường đặt vấn đề.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên - đề nghị cơ quan chức năng xem xét duy trì khái niệm “nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” trong dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi). Việc này để bảo đảm tính đặc thù của lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam.

Nông nghiệp công nghệ cao là then chốt, quyết định năng lực cạnh tranh và phát triển độc lập, tự chủ

Theo ông Hưng, từ khi Luật Công nghệ cao năm 2008 được ban hành, nhiều địa phương như Phú Yên, Bạc Liêu, Hậu Giang, TPHCM… đã bắt đầu triển khai xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây là những mô hình quan trọng, thu hút các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, thực hiện nghiên cứu - trình diễn - đào tạo và chuyển giao công nghệ cho nông dân.

Các khu này chính là nơi hội tụ của các nhà khoa học, doanh nghiệp, viện trường… để từ nghiên cứu, thử nghiệm đến nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Do vậy, nếu luật sửa đổi bỏ đi cụm từ “nông nghiệp công nghệ cao” sẽ không còn cơ sở pháp lý để các địa phương duy trì, phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao đã được Thủ tướng cho phép thành lập. Khi đó, chính sách ưu tiên, cơ chế đầu tư và định hướng phát triển sẽ bị gián đoạn.

Nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng đảm bảo an ninh lương thực

Theo Tiến sĩ Phạm Đình Dũng - Trưởng ban Nông nghiệp công nghiệp cao TPHCM, dù hiện nay tỷ trọng nông nghiệp trong GDP cả nước chỉ chiếm khoảng 13% song đây lại là phần giá trị thật, ổn định và thiết yếu nhất của nền kinh tế đất nước.

Ông Dũng cho rằng Việt Nam dù có giá trị xuất khẩu nông sản chưa cao song luôn duy trì được sự ổn định và an toàn lương thực - điều mà nhiều nước trong khu vực phải đối mặt khi phụ thuộc vào nhập khẩu.

Ông Phạm Đình Dũng cho rằng Việt Nam dù có giá trị xuất khẩu nông sản chưa cao song luôn duy trì được sự ổn định và an toàn lương thực

“Giá trị thật của nông nghiệp không chỉ nằm ở con số 13% GDP mà ở việc nó đảm bảo cho đất nước đứng vững trong mọi biến động. Khi kinh tế thế giới chao đảo vì dịch Covid-19, chính người nông dân, chính hạt gạo Việt Nam giữ cho xã hội không đổ vỡ.

Nông nghiệp công nghệ cao không chỉ là hướng đi của tương lai mà là nền tảng để đảm bảo an ninh lương thực, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam" - ông Dũng khẳng định.

Do vậy, ông Dũng kiến nghị trong quá trình sửa đổi Luật Công nghệ cao, cơ quan soạn thảo cần lắng nghe ý kiến từ thực tiễn địa phương, đảm bảo tính kế thừa và phát triển bền vững cho hệ thống khu nông nghiệp công nghệ cao đã và đang hoạt động trên cả nước.

“Nếu luật mới không còn khái niệm 'nông nghiệp công nghệ cao', chúng ta sẽ mất đi công cụ pháp lý quan trọng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp - lĩnh vực vốn là trụ cột của nền kinh tế quốc gia" - ông Dũng chia sẻ quan điểm.