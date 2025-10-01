XEM CLIP:

Sáng 1/10, các tuyến đường xung quanh Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (phường Thanh Liệt) vẫn ngập sâu trong nước. Khu vực gần ngã ba Phạm Tu - Cầu Bươu, nước sâu đến hơn 1m, khiến ô tô cứu thương không thể đi qua.

Các tuyến đường Cầu Bươu, Phùng Hưng... vẫn ngập sâu vào sáng nay. Ảnh: Đình Hiếu

Đến 10h30 cùng ngày, khi hai bệnh nhi 5 tuổi cần được chuyển viện cấp cứu, các bác sĩ đã nhờ tình nguyện viên băng qua điểm ngập để tìm sự hỗ trợ.

Chị Nguyễn Thị Gia Như – tình nguyện viên hỗ trợ bệnh nhân vùng cao – cho biết, chị đã lội bộ qua khu vực ngập để nhờ tài xế ô tô giúp, nhưng do các bệnh nhi nằm trên cáng, các xe không thể chở.

“Tôi nhìn thấy lực lượng CSGT đang trực tại điểm ngập, liền chạy đến khẩn cầu sự giúp đỡ thì các anh đã nhiệt tình hỗ trợ ngay”, chị chia sẻ.

CSGT cùng người nhà bệnh nhân đã nỗ lực đưa bệnh nhi lên thùng xe đặc chủng. Ảnh: Đình Hiếu

Lúc này, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang ứng trực tại hiện trường đã nhanh chóng dùng ô tô đặc chủng để đưa các bệnh nhi đến bệnh viện. Do một bé 5 tuổi phải nằm trên cáng, các cán bộ, chiến sĩ CSGT đã hỗ trợ đưa lên thùng xe.

Xe CSGT vượt qua biển nước mênh mông. Ảnh: Đình Hiếu

Vượt qua các điểm ngập úng trên tuyến đường Cầu Bươu – Phùng Hưng (Hà Nội), cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã bàn giao 2 bệnh nhi cho lực lượng y tế chờ sẵn tại ngã tư Phùng Hưng – Cầu Đen.

Các bệnh nhân sau đó được đưa tiếp đến Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để cấp cứu. Dù tình huống rất khẩn trương, gia đình 2 bệnh nhi vẫn kịp gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ CSGT.

CSGT bàn giao bệnh nhi cho lực lượng y tế. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, tổ CSGT ứng trực tại đây đã liên tục dùng ô tô chuyên dụng để chở người dân vượt qua điểm ngập tại ngã ba Xa La.