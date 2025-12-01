Vòng loại U17 châu Á 2026 đã xác định bảy đội đầu bảng giành quyền góp mặt tại vòng chung kết tổ chức tại Saudi Arabia vào năm sau.

Bảy đại diện vượt qua vòng loại gồm: Trung Quốc (bảng A), Yemen (bảng B), Việt Nam (bảng C), Ấn Độ (bảng D), Australia (bảng E), Thái Lan (bảng F) và Myanmar (bảng G).

U17 Việt Nam là một trong hai đội toàn thắng 5 trận - Ảnh: SN

Gây ấn tượng nhất là U17 Trung Quốc khi toàn thắng cả 5 trận, ghi tới 42 bàn và không thủng lưới bàn nào - hiệu suất vượt trội nhất vòng loại.

Không kém cạnh, U17 Việt Nam cũng thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại bảng C với 5 chiến thắng, ghi 30 bàn và giữ sạch lưới. Thành tích của hai đội bóng này khiến họ trở thành những cái tên sáng giá tại VCK.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 có tổng cộng 16 đội tham dự, gồm 9 đội được đặc cách: chủ nhà Saudi Arabia và 8 đội vừa góp mặt tại U17 World Cup 2025 - Indonesia, Nhật Bản, Triều Tiên, Qatar, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE và Uzbekistan.

U17 Thái Lan lách qua khe cửa hẹp giành vé đi tiếp - Ảnh: FAT

Trong số 16 đội góp mặt, có tới 8 đội từng vô địch giải đấu, tạo nên một VCK hứa hẹn tính cạnh tranh cao. Đáng chú ý, Đông Nam Á có số lượng đại diện đông nhất trong lịch sử với 4 đội: Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Myanmar.

VCK U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 24/5/2026 và 8 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự U17 World Cup 2026 tại Qatar.

