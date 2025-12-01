u17 viet nam 1.JPG
Chỉ cần một trận hòa nhưng U17 Việt Nam ra quân với mục tiêu đánh bại U17 Malaysia để đứng nhất bảng C, giành vé vào VCK U17 châu Á 2026.
u17 viet nam 4.JPG
Các cầu thủ U17 Việt Nam nhập cuộc rất tự tin.
u17 viet nam 6.JPG
Ngay ở phút thứ 4, Mạnh Cường mở tỉ số trận đấu.
u17 viet nam 8.JPG
Các cầu thủ áo đỏ áp đảo hoàn toàn thế trận trước U17 Malaysia.

u17 viet nam 3.JPG
U17 Việt Nam có chiến thuật rất hợp lý, cầu thủ phối hợp ăn ý và tận dụng tốt cơ hội.
u17 viet nam 10.JPG
Sỹ Bách là người ấn định chiến thắng 4-0 cho U17 Việt Nam.
u17 viet nam 7.JPG
Niềm vui chiến thắng của đội chủ nhà.
u17 viet nam 5.JPG
Đánh bại U17 Malaysia 4-0, U17 Việt Nam kết thúc vòng loại U17 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng, ghi 30 bàn (trung bình 6 bàn/trận) và không để thủng lưới. 
hlv u17 viet nam.JPG
Đây là thành tích lịch sử với thầy trò HLV Cristiano Roland.
u17 viet nam 2.JPG
Chiến lược gia người Brazil rất mát tay với bóng đá trẻ Việt Nam.
u17 viet nam 1.JPG
Đây là lần thứ 5 liên tiếp bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi châu lục lứa tuổi U17, minh chứng rõ ràng cho sự ổn định trong công tác đào tạo trẻ.
u17 viet nam 9.JPG
Niềm vui của các CĐV trên SVĐ PVF (Hưng Yên).

