U17 Thái Lan bước vào trận “chung kết bảng” với U17 Kuwait trong thế buộc phải thắng và đã tạo nên màn trình diễn bùng nổ trên sân nhà để giành vé dự VCK U17 châu Á 2026.
Bảng xếp hạng Vòng loại U17 châu Á 2026 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng bảng C vòng loại U17 châu Á 2026, nơi U17 Việt Nam là chủ nhà.
U17 Việt Nam dễ dàng vượt qua U17 Malaysia với tỷ số 4-0, qua đó giành vé dự VCK U17 châu Á 2026 với thành tích đáng nể 5 trận toàn thắng.