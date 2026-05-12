Lính Ukraine tại tiền tuyến chịu cảnh thiếu lương thực và nước uống. Ảnh: @i.petrovna/Al Jazeera

Trước đó, lời cầu xin và hình ảnh về các binh sĩ Ukraine gầy gò đã lan truyền khắp nơi. Hãng tin Al Jazeera dẫn lời cô Anastasia Silchuk, người có chồng phục vụ trong lữ đoàn cơ giới số 14 cho biết: "Các binh sĩ ngất xỉu vì đói, họ phải uống nước mưa".

Những binh sĩ trên cố thủ ở bờ trái, phía đông sông Oskil thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine sau khi bom đạn của Nga phá hủy các cây cầu nối với lữ đoàn của họ ở bờ phải. Cô Silchuk viết trong một bài đăng trên mạng xã hội: "Không có ai nghe họ nói trên radio hoặc có lẽ không ai muốn nghe. Chồng tôi đã la hét và cầu xin rằng mình không có thức ăn và nước uống".

Oleksandr, một người lính vừa giải ngũ chia sẻ với Al Jazeera rằng anh đã cảm nhận được tác động của sự đói khát cùng cực khi chiến đấu. Khi cố thủ trong một hầm trú ẩn biệt lập, được giấu kín trên chiến tuyến trống trải, không có cây cối ở phía đông nam Ukraine hồi đầu năm nay, Oleksandr nhớ gia đình, nhà cửa và cuộc sống trước khi xung đột xảy ra. Tuy nhiên, điều người lính này thực sự nhớ nhất là đồ ăn.

Người lính đang hồi phục vết thương ở chân tại Kiev kể: "Bạn luôn mơ về một bữa ăn nóng hổi ​​bởi vì trong nhiều tuần liền, thứ bạn nhận được chỉ là những thanh sôcôla, yến mạch và một chai nước mỗi ngày".

Những đột phá về công nghệ và chiến thuật biến các vị trí ở phía Ukraine thành những điểm biệt lập và việc cung cấp lương thực, đạn dược, thuốc men và thậm chí cả máy phát điện trở thành vấn đề sống còn. Ihor, chỉ huy một đơn vị máy bay không người lái (UAV) ở miền đông Ukraine nói với Al Jazeera: "Thời kỳ bạn có thể ra khỏi hầm trú ẩn để hút thuốc đã qua rồi".

Andriy Pronin, một trong những người tiên phong về việc sử dụng UAV trong giao tranh của Ukraine cho hay trong ít nhất một năm qua, vấn đề hậu cần phục vụ cho tiền tuyến chủ yếu được xử lý bằng UAV hoặc xe tự hành. “Tất cả bạn bè tôi ở tiền tuyến đều nhận được mọi thứ đúng giờ, mỗi ngày một lần hoặc cách ngày một lần, mọi thứ đều theo đúng kế hoạch", ông Pronin cho biết.

Tuy nhiên, Nikolay Mitrokhin, một nhà nghiên cứu thuộc Đại học Bremen của Đức chuyên theo dõi và phân tích cuộc xung đột đang diễn ra giữa Ukraine và Nga, đã tỏ ý nghi ngờ về phạm vi của việc tiếp tế bằng UAV. “Không quá 10% toàn bộ quân đội Ukraine nhận được lương thực thả từ UAV. Việc gián đoạn nguồn cung bằng hình thức này có thể dẫn đến tình trạng chết đói", ông Mitrokhin bình luận.