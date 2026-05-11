Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 đã lên tiếng về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Kiev đã từ chối cuộc trao đổi tù binh gần nhất giữa hai bên, vốn được lên kế hoạch tiến hành vào ngày 9/5.

"Danh sách tù binh cho cuộc trao đổi đã được gửi cho Nga. Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ đóng vai trò tích cực trong việc bảo đảm thực hiện thỏa thuận này", ông Zelensky cho biết.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Zelensky tiết lộ rằng Thư ký Hội đồng An ninh Rustem Umerov đã tới Mỹ trong tuần trước để thảo luận với đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner về vấn đề trao đổi tù binh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Khi tới Mỹ, ông Umerov cũng đã trao đổi về các khả năng tổ chức đàm phán cấp cao trong tương lai nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine", ông Zelensky nói thêm.

Động thái của Ukraine xảy ra trong bối cảnh có nhiều nghi vấn liên quan đến hoạt động trao đổi tù binh với Nga. Trước đó, Tổng thống Putin nói rằng Kiev đã từ chối cuộc trao đổi tù binh gần nhất với lý do là "cần thêm thời gian để chuẩn bị".

Cùng ngày 11/5, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra báo cáo cập nhật về tình hình của lệnh ngừng bắn tạm thời nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

"Quân đội Nga vẫn đang tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn do Tổng thống Putin công bố. Tuy vậy, phía Ukraine đã nhiều lần vi phạm lệnh ngừng bắn, khiến lực lượng Nga phải đưa ra động thái đáp trả", phía Nga cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã vi phạm lệnh ngừng bắn 23.802 lần trong thời gian thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, chủ yếu là các vụ pháo kích tầm xa và tập kích bằng UAV. Cũng theo phía Nga, các đợt phản công của Moscow trong 24h qua đã khiến Kiev mất khoảng 920 binh lính.