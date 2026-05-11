Binh sĩ Nga giương cờ tại Donetsk. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, kể từ đầu năm 2025, Nga và Ukraine đã đàm phán nhiều lần, gồm cả với sự trung gian của Mỹ. Tiến trình này đã chậm lại sau cuộc gặp diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ hồi tháng 2.

Ông Ushakov nói bất kỳ cuộc gặp mới nào cũng sẽ không thay đổi được tình hình trừ khi quân đội Ukraine rút lui. "Cho tới khi Ukraine thực hiện bước đi đó, vài vòng và thậm chí là hàng chục vòng đàm phán nữa có thể diễn ra nhưng chúng ta vẫn sẽ ở nguyên vị trí cũ... Ukraine biết phải làm việc đó và sẽ phải làm sớm hoặc muộn".

Quan chức Nga này cho hay Moscow vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với Washington về tiến trình hòa bình và các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ sớm đến thăm Nga.

Trả lời phỏng vấn của nhà báo Pavel Zarubin, ông Ushakov gọi việc Ukraine rút quân khỏi Donbass là "một bước đi nghiêm túc", giúp thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình giải quyết xung đột. Ông Ushakov tin các động thái quân sự sẽ chấm dứt sau đó.

Hai khu vực Luhansk và Donetsk thuộc vùng Donbass cùng với các vùng Kherson và Zaporizhzhia đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga vào năm 2022. Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Nga Putin tuyên bố chỉ còn 15% - 17% diện tích Donetsk còn chịu sự kiểm soát của Ukraine. Tháng 4, quân đội Nga thông báo đã giành toàn quyền kiểm soát Luhansk.

Giới chức Ukraine khẳng định việc giành lại các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga là một trong những mục tiêu cuối cùng của họ.