Chiều nay, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Sik nhiệt liệt chào mừng và tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư sẽ tạo xung lực mới, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Hàn Quốc-Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Sik chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian gần đây dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông tin tưởng với tiềm năng và nghị lực của mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, sớm hoàn thành mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng vì quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, mong muốn đưa quan hệ hợp tác Việt - Hàn đi vào chiều sâu thực chất, tương xứng với mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện cũng như tiềm năng phát triển to lớn của hai nước, trong đó hợp tác nghị viện giữ vai trò quan trọng.

Hai lãnh đạo đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước; nhất trí thúc đẩy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc phối hợp, hỗ trợ và đôn đốc các bộ, ngành và địa phương thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ; thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả, toàn diện các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước; đẩy mạnh hợp tác, giao lưu Quốc hội hai nước, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu giữa các nghị sỹ, nghị sỹ trẻ; phát huy vai trò cầu nối của các nhóm nghị sỹ hữu nghị mỗi nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và đa phương như tiếp tục mở cửa hơn nữa cho hàng hóa xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030.

Ngoài ra, đẩy mạnh, hợp tác lao động, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hòa nhập, sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc; đặc biệt tạo điều kiện cho kiều dân Việt Nam trở thành nghị sỹ Quốc hội Hàn Quốc trong thời gian tới...

Xem xét tích cực việc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam

Trước đó, ngày 11/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng nước chủ nhà Kim Min Seok.

Hai nước trở thành đối tác tin cậy, hợp tác chặt chẽ ở tầm chiến lược, trong đó hợp tác kinh tế luôn là điểm sáng trong quan hệ song phương. Đặc biệt, Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí số 1 về đầu tư trực tiếp (đạt 87 tỷ USD) và vị trí số 2 về hỗ trợ phát triển chính thức (ODA, với 4 tỷ USD giai đoạn 2025-2030) và số 3 về thương mại (đạt 81,5 tỷ USD).

Hai lãnh đạo chia sẻ quan điểm về việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn, tạo chất keo gắn kết lợi ích bền chặt giữa hai nước...

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hàn Quốc đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận kênh thương mại điện tử Hàn Quốc; tạo thuận lợi thương mại, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau; hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Ngoài ra, khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, đô thị thông minh....

Thủ tướng Kim Min Seok mong muốn Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hàn Quốc tham gia vào các dự án trọng điểm như hợp tác phát triển điện hạt nhân với công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc, dự án hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu và đường sắt cao tốc.

Hàn Quốc tiếp tục mở rộng quy mô viện trợ không hoàn lại, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển (R&D) và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực cần trở thành trụ cột mới của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư mong muốn hai bên phối hợp phát triển các ngành công nghệ chiến lược, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, chính phủ điện tử, công nghệ sinh học, công nghệ khí hậu, công nghệ nano, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo....

Tổng Bí thư đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục xem xét việc đơn giản hóa thị thực, tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh.

Thủ tướng Kim Min Seok khẳng định Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét tích cực việc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam và tiếp tục tăng cường các biện pháp hỗ trợ các cô dâu nước ngoài, trong đó có cô dâu Việt Nam.